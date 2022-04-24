【司局長網誌】陳茂波：疫情逐漸受控 預料今季經濟進入穩步改善趨勢

財政司司長陳茂波今日（24日）發表網誌表示，第五波新冠病毒疫情逐漸受控，實施了數個月的嚴厲社交距離措施開始分階段逐步放寬，市面人流明顯增加，不少食肆和商店的生意都明顯好轉，部份食肆的晚市訂座甚至爆滿。疫情逐步受控，加上消費券的效應，將有助支持今季經濟進入穩步改善的趨勢。

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陳茂波指，不少企業及打工仔仍承受著過去疫情造成的經濟壓力和打擊。即使整體經濟初步喘定，但他們實際面對的生活壓力仍需要持續穩定的環境和足夠的時間才能逐步緩解。

他又在網誌中說，部份經濟指標的表現亦需要時間才會見到改善。以上周公布的最新失業率為例，今年一至三月份急升到5%，比前次高0.5個百分點，失業人數增加逾2.7萬人，總失業人數增加到18.8萬人。反映雖然現時市道開始好轉，但下月中發表的2至4月份失業率，仍顯示第五波疫情的困難情況，故失業率還需要些時間才會掉頭回落。

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責任編輯：羅浩濂