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【2022消費券】恒隆旗下商場加推消費券優惠 消費滿指定金額 可額外獲贈 1,000 hello 積分

理財智慧 11:27 2022/04/24

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恒隆地產（00101）繼於早前推出「hello 週年消費賞」計劃後，宣布加推「消費券限時獎賞」，顧客於恒隆旗下7大商場每星期憑電子消費方式消費滿指定金額，除可獲贈購物及餐飲電子券外，如顧客憑消費券支付方式 ，即是八達通、 支付寶、微信支付或拍住賞消費，更可額外獲贈 1,000 hello 積分。

同場加映：【溫股知新】虎年暫時仲係苦 剖析基建消費股

恒隆地產副董事（香港業務總監） 劉靜雅女士表示，隨着疫情漸見放緩及政府於本月初推出消費券計劃，加上推出的「hello 週年消費賞」計劃，恒隆旗下商場於 4 月的客流量已回復至第五波疫情前 80%的水平。預期市況將繼政府分階段放寬社交距離措施後持續向好，預計旗下商場客流量將於五一勞動節長假期較復活節假期有雙位數增長，期望加推的商場消費券優惠進一步刺激消費，帶動旗下逾 600 個商戶的客流及生意額，推動本港整個零售及餐飲業的復甦。

因應政府放寛社交距離措施，以下商場由即日起恢復正常營業時間：

  • 家樂坊：上午 7 時正至晚上 11 時正（星期一至日及公眾假期）
  • 山頂廣場：上午 8 時正至晚上 11 時正（星期一至日及公眾假期）
  • 荷李活商業中心：上午 7 時正至凌晨 12 時正（星期一至日及公眾假期）
  • 雅蘭中心：上午 6 時 30 分至凌晨 12 時 30 分（星期一至日及公眾假期）

 

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【2022消費券】圓方推「晚市餐飲消費禮遇」於一至四晚上6時後堂食滿1,000元 即送1,000元商場晚市餐飲電子禮券【下一頁

【消費優惠】新城市推「初夏戲．味雙重賞」 消費滿指定金額 即送MCL MOVIE TOWN電影門票1張【下一頁

 

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責任編輯：羅浩濂

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