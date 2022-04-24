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【疫下轉型】疫下銷售不跌反漲 周生生3大策略轉攻年輕客源

理財智慧 11:44 2022/04/24

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傳統老牌的珠寶店周生生在疫下的收入不跌反升，根據去年全年業績報告顯示，佔整體營業額90% 的零售業務，期內營業額增長52％，而其純利更大賺6.43億元。究竟怎能做到？ 

本港受到疫情陰霾籠罩，各行各業的經濟都大受影響，首當其衝當然是零售業，政府推出嚴格的防疫限制，令以往人山人海的商業區人流大幅下降，一到晚上，街頭猶如「死城」般。與此同時，由於疫情未能受控，中港兩地通關遲遲無期，內地的自由行無法來港消費，導致零售業步入寒冷。然而，傳統老牌的珠寶店周生生卻在疫下的收入不跌反升。

周生生港澳台區區域總經理李敏姬接受《iMoney》訪問時表示，2020年的業績與2018年相比大約跌了40%，為打破這局面，周生生採用多品牌策略、實體店主題策略以及數碼化轉型3大方針，轉攻年輕人市場，再加上，第四波疫情過後，市道有一段時間稍為回復，才令周生生有一個不錯的業績反彈。

珠寶業向來主打中年人士，正常而言，與年輕一輩風馬牛不相及，但周生生卻看準這年輕市場，「介乎30至50歲的人士是我們的主要客源，為我們生意帶來最大的貢獻，這群顧客正值盛年，財富比較穩定，通常有積累一定的財富，並且未達退休階段，有強大的消費能力。不過，介乎20至30歲的人士亦不能忽視，現時不少人都希望活得年輕，有些女士的實際年齡大約是50歲，但其裝扮可能是30多歲，即使年齡老了也會想心態年青。而年輕客戶喜歡的東西或氛圍，絕大多數顧客都喜愛的，而且他們都是我們的未來。也許年輕一群目前不會花費很多金錢購買日常配飾，但我們發現，他們喜愛的配飾都會成潮流動向。與此同時，這群客戶也會慢慢長大，當日後他們富有時，也會成為我們日後強大的消費後盾。」

為了能順利打入年輕市場，李敏姬表示，周生生多管齊下，採用多品牌策略吸納年輕一輩，「周生生向來是一間珠寶百貨門店，各式各樣的珠寶都能找到，例如黃金、鑽石、寶石、玉器、珍珠或世界各地一些代理的品牌，因此要購買珠寶的顧客回頭率自然會高，但這樣反而難以吸引新客源，再加上年輕人對傳統珠寶店有固定印象，令其難以與他們接觸，所以當我們有新開發的產品或新發展的路向，舊有的顧客及年輕人都並不會第一時間想起周生生這品牌。」

李敏姬續說：「為了與顧客有更好的溝通，我們開設『Emphasis』和『Promessa』2大品牌，前者以設計師的聯乘、貴金屬、寶石、鑽石等製成日常可以佩戴的飾品；後者則提供訂製鑽飾服務，整隻戒指由設計、材質及鑽石款式均可自訂，部分鑽石甚至提供360度實拍片段，讓顧客仔細地觀看鑽石的亮度、色澤等。我們從中發現開售後，年輕人就會立即發覺，原來它是周生生旗下的品牌，並驚覺公司原來有買這類型主打年輕人市場的產品，帶來令人意外的感覺。我們覺得，這是一個很有效的途徑與新的消費客群溝通，讓他們知道我們的品牌會不斷創新，也有很多產品是十分適合他們購買的，降低年輕人踏入珠寶店的門檻及壓力。」

李敏姬表示，周生生除了開設多品牌，亦想打破珠寶店舊有沉悶的感覺，因此增設主題門店的設計，「我覺得『情感聯繫』在經營珠寶店是格外重要的，因為每個人購買珠寶都是為了開心的原因，多為人生大事，例如結婚、產子、送給摯愛，或是獎勵自己，紀念某些重要事情，所以我覺得不能每間店鋪都像倒模般，這令溝通變得沒意思，即使無法製造更多的品牌，只要環境與周遭因素容許，我都希望能賦予店舖更多主題和生命，讓顧客到來的時候會是一個良好的體驗，以及有更多的故事讓他們探索。」至於目前周生生有兩間主題店，分別位於黃大仙和K11 Musea，李敏姬指，黃大仙社區主題店以黃大仙廟為主題，透過與本地年輕90後藝術家何博欣 （Vivian Ho）合作，將黃大仙標誌性的地區文化，以及本地社區文化為題繪製出多幅壁畫，壁畫內容包括結婚時交換婚戒、寓意百子千孫的的金豬。除了是香港文化外，這更是代表對摯親的祝福。

位於K11 Musea的周生生店舖，正正與V&A博物館合作，並打造成一間文化藝術概念店，「我們與V&A博物館自2003年起，一直合作推出獨家珠寶，V&A博物館擁有160年歷史，收藏品接近230萬件，當中超過16,000 件珠寶珍藏。其藏品種類之豐富及全面性，為英國首屈一指，與我們對珠寶美學的追求及熱衷傳承珠寶文化的價值觀不謀而合，而是次位於K11 Musea的店舖是一個機遇才租到，K11 Musea有別於一般購物中心，結合藝術、文化和商業的創意體驗。因此，我們根據K11 Musea的優勢及特色及我們現有的品牌系列產品，特別挑選出V&A 為是次項目的合作伙伴，藉此打造出嶄新的消費體驗，迎合顧客品味同時為本地增添藝術氣息，希望顧客在購物過程中能對品牌留下深刻印象，樂在其中。店鋪除了有V&A獨家系列，亦展示出博物館的歷史，並呈現出充滿藝術感的店內設計和有趣的數碼藝術互動裝置，既可以推動文化藝術，將文化藝術用一種通俗的形式呈現給大眾顧客，又能讓顧客當作去旅行，休閑地參觀博物館。」

「K11 Musea這店鋪為了增加博物館體驗的感覺，擔心顧客光臨店鋪會有壓力，我們特意引入杯碟、書等博物館禮品店的產品，希望整件事變得親民，很容易就被大家接受，珠寶並不是很高門檻的東西。與此同時，店鋪門外的雕像維多利亞，用了3D光雕投影效果，投影後它會更衣、帶珠寶，亦會講解有關以往皇室使用珠寶的事宜及鑰匙的意思。另外，店內有一條長廊，當中有四幅名畫，名畫是V&A博物館建議我們使用的，因為這幾幅畫都是有故事的，我們為此用多了多種技術，例如裸眼3D技術、運動檢測器、智能手機的互動等，希望能與顧客進行互動，令光臨店舖變得有趣，不單是一買一賣，有更多的體驗，並覺得是次的購物旅程是難忘的，願意推介給朋友。」

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*內容摘自756期《iMoney》Focus

 

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責任編輯：羅浩濂

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