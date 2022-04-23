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【加密貨幣】進軍元宇宙第一擊 Nike推虛擬鞋款NFT

股樓投資 09:41 2022/04/23

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Nike去年為進軍元宇宙，於去年12月收購虛擬產品公司RTFKT。該公司今年2月，與著名藝術家村上隆合作推出頭象NFT項目CLONE X，持有者其後於今年2月，獲得空投盲盒MNLTH。MNLTH外觀有著Nike的標誌，一直引人暇想，盒內是何方神聖？官方一直秘而不宣，要求持有者達成指定任務，才能打開MNLTH。

到今日（23日），盲盒終於可以開啟，盒內有RTFKT X Nike Dunk Genesis CRYPTOKICKS虛擬鞋款NFT一個、SKIN VIAL: EVO X 藥水一支、以及另一批盲盒MNLTH。

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用戶可以SKIN VIAL: EVO X 藥水改變鞋的改觀，包括有村上隆所設計的款式，暫時只有8款，不過計劃開放予全球藝術家設計、修改，令鞋可以千變萬化。

有分析指，這次鞋NFT將來或會與CLONE X項目合作，CLONE X的角色可以穿上Nike球鞋。加上Nike與元宇宙遊戲Roblox的合作，上述兩個NFT或可以在Roblox世界中出現，但官方一直未有解說。

沒有MNLTH的玩家，可以在Opensea二級市場購買，RTFKT X Nike Dunk Genesis CRYPTOKICKS虛擬鞋的地板價現為2.7個ETH（約6.2萬元），SKIN VIAL: EVO X 藥水則為0.95個ETH（約2.2萬元）。

同場加映：【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

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撰文 : 龍瑞成

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