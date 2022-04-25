【網紅經濟】網紅行銷市場潛力164億　東南亞成新戰場

▲ 研究報告顯示，網紅行銷全球市場規模持續攀升。(資料圖片)

據Influencer Marketing Hub的研究報告顯示，網紅行銷（Influencer Marketing）自2016年以來的全球市場規模持續攀升，從2016年的17億美元（約133億港元），按年穩步上升至21年的138億（約1,083億港元）。

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該報告估算，2022年將會達到164億美元（約1,287億港元），並有77%企業會把網紅行銷加入營銷計劃，有5%表示會投入超過一半預算到網紅行銷，28%會預留30至40%營銷預算。惟企業要迅速聯絡大量合適公眾人物代言合作並不容易，如涉跨國跨地域往往浪費不少時間溝通。

LetsToker 與Uplive丶17LIVE競爭

主攻網紅行銷及個人化互動業務的LetsTok、其香港聯合創辦人余欣然反映，有不少科技類的初創項目依賴網紅行銷，例如：加密貨幣、NFT(非同質化代幣 )、GameFi、元宇宙、EdTech、FinTech、HealthTech等，預期亞洲市場需求會愈來愈大。

LetsTok已在美國、以色列及香港推出，該企預計本年第四季進軍新加坡及台灣等地，在全球有逾7000名參與者成為「LetsToker」，香港區亦有約300位，除了經營個人形象及互動外，亦提供跨國網紅行銷方案。將與其他亞洲類似平台包括「Uplive」、「17LIVE」等競爭。她相信未來網紅行銷需要更系統化整合、改善合作流程與國際聯繫策略，才能夠突圍而出。

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記者：王浩賢