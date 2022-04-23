【電訊股分析】工業互聯網成電訊商首季業績亮點　哪隻電訊股潛力最大？

▲ 工業互聯網成電訊商首季業績亮點 哪隻電訊股潛力最大？

內地三大電訊運營商日前陸續公布首季度業績表現，除傳統的移動業務外，工業互聯網成為電訊商首季的增長亮點。富瑞發表報告指，中移動 （00941） 首季業績表現超預期，與中電信 （00728） 以及中聯通 （00762） 相似，首季的增長速度是自2019年第一季以來最高，主要是因工業互聯網的收入增長帶動所致。不過，中移動的收入大部分仍然依賴移動業務，因此儘管公司在工業互聯網業務增長最快，但對收入推動的作用則不如中電信以及中聯通。

富瑞認為，三間電訊商現時的估值均吸引，仍然維持中國電信 （00728） 作為首選，其次是中國移動 （00941） ，最後是中國聯通 （00762） 。

該行表示，中國電信的工業互聯網業務增長速度正在加快，雖然在三間電訊商中增速最慢，但公司的業務規模較另外兩間大得多。而根據今年首季業績數據，中電信工業互聯網業務收入在服務收入中的佔比達29%，中聯通達24%，中移動僅得13%。

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