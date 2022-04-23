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俄國兩財閥離奇死亡疑被自殺 為普京圈子人物

環球社會熱點 18:20 2022/04/23

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俄羅斯入侵烏克蘭後，西方國家制裁相關人物，包括大批與俄羅斯總統普京有密切關係的財閥。近日兩名俄羅斯財閥遇害，懷疑被佈置成自殺跡象，而且同樣差點全家滅門。連同早前兩宗普京圈子人物接連離奇死亡，使人懷疑當中是否牽涉莫斯科政府肅清叛徒。

【烏克蘭戰爭】莫斯科號沉沒釀1死 俄國首認有死傷 【下一頁】

55歲俄羅斯財閥Sergey Protosenya被發現於周二（19日）在西班牙的家中死亡，其33歲妻子及10多歲的女兒亦被發現遇害，而且身上多處斧頭砍傷痕跡。據西班牙警方透露，初步估計Protosenya先殺妻女，再用斧頭自殺。

Protosenya生前為俄國天然氣財閥，身家估計達4.4億美元（約34.232億港元），曾任曾任Novotek公司副總裁，Novotek被指與俄羅斯關係密切。消息人士指Protosenya家庭生活美滿，不相信他會殘殺家人及自殺。

Protosenya遇害前數日，51歲的俄羅斯財閥兼克里姆林宮官員Vladislav Avayev被發現陳屍於莫斯科的家中，其47歲妻子及10多歲月兒亦死亡。Avayev為俄羅斯銀行Gazprombank的前副總裁，Gazprombank亦與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）關係密切。

普京大女傳遭父禁足 因想同男友出國旅行不再返俄  【下一頁】

親政府俄國媒體報稱，Avayev懷疑妻子與其他男人出軌及懷孕，曾虐待對方包括毆打及槍擊對方手等，然後再自殺。但其他消息透露，Avayev並無因妒成恨及其妻沒有懷孕，指有關說法難以解釋為何要殺死女兒。

俄烏戰爭第2日，俄羅斯天然氣商Gazprom的資深金融及安全高層人員Alexander Tyulakov被發現死在家中。有消息指出，Tyulakov死前疑似曾被人虐打，其後再自殺身亡。

3周前聖彼得堡的一個住宅單位內，俄羅斯Gazprom投資的交通部長Leonid Shulman倒斃在浴室地板血泊，身上有多處刀傷。雖然現場有遺書，但俄羅斯拒絕披露，亦拒絕談論相關桿件。

英媒《鏡報》報稱，遇害4人同為俄羅斯天然氣行業財閥，而且全數分屬普京圈子人物。俄國政治人物Gennady Gudkov則表示，4人死亡或是俄政府清理內部叛徒之舉。

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責任編輯：吳漢培

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