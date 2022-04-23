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【串流大戰】準備超越Netflix？HBO、HBO Max今年首季增300萬訂閱

科技 17:22 2022/04/23

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HBO Max與HBO全球訂閱用戶人數，在今年第一季增加至7,680萬人，季增300萬人。

串流平台Netflix早前公布訂閱人數首次下跌20萬人，引起外界關注。其競爭對手HBO Max與HBO全球訂閱用戶人數，卻在今年第一季增加至7,680萬人，季增300萬人，情況大為不同。惟HBO Max與HBO的訂閱用戶人數距離Netflix和Disney+，仍有一段距離。

【Netflix訂戶】Netflix第一季收入增10%惟失20萬訂戶　俄烏戰事通脹多方夾擊

【串流平台】Netflix訂閱人數大跌　緊急煞停動畫業務

AT&T日前公布2022財年第一季財報，其中華納媒體營收部分為87億美元（約682億港元），旗下串流影音服務HBO Max與HBO，在全球訂閱用戶人數增加至7,680萬人，較去年同期增加1,280萬人，其中美國境內訂閱人數達4,860萬人，較去年增加440萬人。

雖然HBO Max與HBO增加了不少用戶，但距離Netflix 和Disney+仍有一段距離。據資料顯示，Netflix目前有約2.2億用戶、Disney+則有接近1.3億。但根據市場目前觀望，華納媒體與Discovery合併為華納兄弟Discovery之後，HBO Max將會收錄更多內容，或會進一步帶動更多用戶訂閱數目成長。

【串流媒體】CNN+訂閱人數過低　將於4月30日關閉

責任編輯：曾曉汶

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