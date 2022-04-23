【英國王室】路易小王子4歲生日 媽媽出新相慶祝

英國劍橋公爵夫婦共育有3名子女，小王子及小公主亦深受英國民眾歡迎。周六（23日）適逢路易小王子生日，其母親凱特王妃亦發出新照，祝賀兒子4歲生日。

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路易（Prince Louis）迎來4歲生日，其母凱特（Kate Middleton）亦透過社交平台，發放自己拍攝的小兒子新照。相中的路易人在諾福克（Norfolk）的海灘，手執一個板球，似乎是在海邊玩耍。據悉，照片是本月初拍攝。

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早前有英媒報稱，威廉（Prince William）夫婦為更親近英女王，預計即將搬至溫莎（Windsor）位處的伯克郡（Bershire）。據悉，3名小王子及小公主亦已準備移居，前往伯克郡就讀。

路易出生於2018年4月23日，現時為英國王位繼承人第5順位，掛在爺爺﹑王儲查理斯（Prince Charles）﹑父親威廉﹑哥哥喬治（Prince George）及姐姐夏洛特（Princess Charlotte）之後。

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責任編輯：吳漢培