▲ 【新股IPO】眾安智慧生活通過上市聆訊 上半年純利增10%

由眾安集團 （00672） 分拆上市的眾安智慧生活服務通過上市聆訊，招商證券國際及中泰國際為聯席保薦人。眾安智慧生活上半年收入增14.6%至1.52億元人民幣（人民幣，下同），純利按年增9.5%至2080.4萬元。

眾安智慧生活自1998年成立，主要在浙江省以及長江珠三角地區提供綜合物業管理服務。截至上半年，公司合共有116個合約項目，總合約建築面積約1710萬平方米，涵蓋內地7個省份及17個城市；管理項目達79個，在管總建築面積約1180萬平方米，涵蓋三個省份以及8個城市。

公司計劃將上市籌集的資金，用於收購或投資專注於中國住宅或非住宅物業的中小型物業管理公司、投資升級協助社區管理的軟硬件，以及豐富社區增值服務的服務組合、規模及效率。

集團曾於4月22日已通過聆訊，其後7月29日再度遞表，去年6月24日亦曾遞表。

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