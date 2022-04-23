【串流平台】Netflix訂閱人數大跌　緊急煞停動畫業務

▲ 有外媒指Netflix將緊急煞停動畫業務，解僱多名高管，並取消了多個備受期待的動畫節目。

Netflix早前公布今年第一季財務報告，提到該企今年第一季共計流失20萬訂閱用戶，為Netflix 10年來首次付費訂閱人數下滑，且第二季全球訂閱用戶預期將再流失200萬人。面對當前頹勢，近日有外媒指Netflix將緊急煞停動畫業務，解僱多名高管，並取消了多個備受期待的動畫節目。

【Netflix訂戶】Netflix第一季收入增10%惟失20萬訂戶 俄烏戰事通脹多方夾擊

【Netflix】Netflix推「Two Thumbs Up」按鈕 籲用戶表達強烈喜愛

外媒The Wrap報道指，Netflix原創動畫部門創意領導兼開發總監Phil Rynda和他的團隊已被解僱，多個動畫節目包括：由Jeff Smith知名漫畫改編的《Bone》動畫、Roald Dahl的《The Twits》以及Lauren Faust的《Toil and Trouble》都全數取消。

事實上，是次訂閱用戶數下跌的消息傳出後，Netflix創辦人兼行政總裁Reed Hastings也不斷尋求新方案，為求扭轉當前頹勢。他早前罕見地表示，願意在平台服務中加入廣告，以換取更低價的訂閱資費，吸引更多用戶訂閱。

【華燈初上NFT】Netflix懸疑劇《華燈初上》 推解謎NFT遊戲

責任編輯：曾曉汶

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：