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【制裁俄羅斯】無法使用Apple Pay　俄羅斯用戶集體提訴訟

16:00 2022/04/23

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俄羅斯一間律師事務所決定向蘋果提出集體訴訟，控訴蘋果單方面取消在俄羅斯的Apple Pay服務，或侵犯了俄羅斯用戶的權利。

在俄羅斯於2月全面入侵烏克蘭後，西方民主國家對俄羅斯展開了經濟制裁，當中包括不再支援當地5家銀行的用戶以Google Pay或Apple Pay付款。近日有外媒報道指，俄羅斯一間律師事務所決定向蘋果提出集體訴訟，控訴蘋果單方面取消在俄羅斯的Apple Pay服務，或侵犯了俄羅斯用戶的權利。

【俄烏戰爭】被指公開俄羅斯軍事設施　Google：俄烏戰爭前已有相關資訊

【黑客鎖定烏克蘭】烏克蘭成功阻截俄方網絡攻擊　發現新型惡意軟件

外國科技網站9To5Mac報道提到，俄羅斯律師事務所Chernyshov, Lukoyanov and Partners （CLP）正準備對蘋果行為提起集體訴訟，稱蘋果暫停Apple Pay服務涉及侵犯用戶的權利。

不過外媒就認為，訴訟本身就無法成立，因為目前是因西方國家，包括美國政府對俄羅斯進行經濟制裁，令當地銀行無法再與Apple Pay或Google Pay配合使用，歸根究底是與制裁相關，就算蘋果願意，也不可能提供合法服務。

【俄烏戰爭】愛立信無限期暫停俄羅斯業務　當地員工將獲有薪假期

責任編輯：曾曉汶

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