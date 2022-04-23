【新股IPO】美麗田園醫療赴港申請上市　去年純利增28%至1.9億人幣

▲ 美麗田園醫療赴港申請上市 去年純利增28%至1.9億人幣

內地最大的日常面部及身體護理服務供應商美麗田園醫療健康產業赴港遞交上市申請，公司去年全年收入達17.8億元（人民幣，下同），按年增長18.5%，毛利率為46.8%，較2020年同期增長0.2個百分點，股東應佔溢利按年增28.2%至1.93億元，摩根士丹利、海通國際以及華泰國際為聯席保薦人。

美麗田園醫療於1993年成立，目前旗下合共有4個品牌，包括美麗田園、貝黎詩、秀可兒以及研源醫療，提供包括日常面部及身體護理服務、能量儀器與注射服務以及抗衰醫學服務等。

公司截至去年底，日常面部及身體護理服務有75548名活躍會員，活躍會員在2021年的人均消費為11843元；能量儀器與注射服務活躍會員人數為16896名，人均消費為39833元；抗衰醫學服務活躍會員由2675名，人均消費為16364元。

截至去年年底，公司合共由177家直營門店，當中87家門店位於一線城市，70家門店位於新一線城市。此外，公司的門店網絡還包含160家由加盟商經營的門店。

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