  • 29°C
香港時間 : 2022423日 (六) 14:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】美麗田園醫療赴港申請上市　去年純利增28%至1.9億人幣

新股IPO 13:30 2022/04/23

分享：

分享：

美麗田園醫療赴港申請上市　去年純利增28%至1.9億人幣

內地最大的日常面部及身體護理服務供應商美麗田園醫療健康產業赴港遞交上市申請，公司去年全年收入達17.8億元（人民幣，下同），按年增長18.5%，毛利率為46.8%，較2020年同期增長0.2個百分點，股東應佔溢利按年增28.2%至1.93億元，摩根士丹利、海通國際以及華泰國際為聯席保薦人。

美麗田園醫療於1993年成立，目前旗下合共有4個品牌，包括美麗田園、貝黎詩、秀可兒以及研源醫療，提供包括日常面部及身體護理服務、能量儀器與注射服務以及抗衰醫學服務等。

公司截至去年底，日常面部及身體護理服務有75548名活躍會員，活躍會員在2021年的人均消費為11843元；能量儀器與注射服務活躍會員人數為16896名，人均消費為39833元；抗衰醫學服務活躍會員由2675名，人均消費為16364元。

截至去年年底，公司合共由177家直營門店，當中87家門店位於一線城市，70家門店位於新一線城市。此外，公司的門店網絡還包含160家由加盟商經營的門店。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：【新股IPO】東原仁知服務2352傳擬以11.9元招股價範圍下限定價

【新股IPO】精鋒醫療申請赴港上市　擬集資最多23.4億

開啟hket App，閱讀全文
港股 純利 IPO 護理 身體護理

下一篇文章

【潛力股精選】本周4隻潛力股一次過睇晒
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

美股業績「勝預期」不等於好？炒業績3大點要小心注意
美股業績「勝預期」不等於好？炒業績3大點要小心注意
【恒指夜期+ADR】夜期跌243點　滙豐ADR低港3.1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌243點　滙豐ADR低港3.1%（不斷更新）
【綠色債券】綠債安排行中銀、滙豐免認購及持有費用　一文看清各銀行券商認購優惠（不斷更新）
【綠色債券】綠債安排行中銀、滙豐免認購及持有費用　一文看清各銀行券商認購優惠（不斷更新）
【美股收市】大幅加息恐慌現 道指瀉981點　納指標指挫逾2.5%
【美股收市】大幅加息恐慌現 道指瀉981點　納指標指挫逾2.5%
【中美金融戰】美國證交會「預定摘牌名單」新增17家中概股　理想汽車上榜：香港上市地位不變（附名單）
【中美金融戰】美國證交會「預定摘牌名單」新增17家中概股　理想汽車上榜：香港上市地位不變（附名單）
【熔斷機制】國泰：歡迎港府5.1放寬熔斷機制　日後5%乘客染疫才停飛、取消非港人入境限制
【熔斷機制】國泰：歡迎港府5.1放寬熔斷機制　日後5%乘客染疫才停飛、取消非港人入境限制
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款