【免費維修】Apple Watch Series 6現「畫面全黑」問題　可享蘋果官方免費維修

▲ 符合條件的Apple Watch Series 6，將可獲免費維修。

蘋果智能手錶Apple Watch Series 6最近被投訴出現嚴重問題，手錶畫面出現永久呈現全黑的情況。蘋果隨即坦承錯誤，並在官方網站上公布將會提供維修方案。符合條件的Apple Watch Series 6，將可獲免費維修。

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蘋果在最新公布，製造日期在2021年4月到2021年9月之間的40mm版本Apple Watch Series 6，或出現屏幕全黑的狀態。因此，蘋果將提供官方的免費維修。用戶可以在Apple Watch開啟「設定」>「一般」>「關於本機」，找到序號或IMEI，並在官方網站上確認是否符合資格。

蘋果也強調，是次方案將不會延長Apple Watch的保養範圍，且涵蓋販售2年期間，符合資格的Apple Watch Series 6產品。受影響的用家現時可以預約蘋果官方實體店或授權維修中心，進行Apple Watch Series 6的維修。

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責任編輯：曾曉汶

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