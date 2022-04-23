  • 29°C
香港時間 : 2022423日 (六) 14:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【免費維修】Apple Watch Series 6現「畫面全黑」問題　可享蘋果官方免費維修

科技 13:21 2022/04/23

分享：

分享：

符合條件的Apple Watch Series 6，將可獲免費維修。

蘋果智能手錶Apple Watch Series 6最近被投訴出現嚴重問題，手錶畫面出現永久呈現全黑的情況。蘋果隨即坦承錯誤，並在官方網站上公布將會提供維修方案。符合條件的Apple Watch Series 6，將可獲免費維修。

【Apple】慶祝世界地球日　Apple推多項活動宣揚環保

【蘋果動向】蘋果擬為Apple Watch 8添加體溫感應　協助用戶計畫生育

蘋果在最新公布，製造日期在2021年4月到2021年9月之間的40mm版本Apple Watch Series 6，或出現屏幕全黑的狀態。因此，蘋果將提供官方的免費維修。用戶可以在Apple Watch開啟「設定」>「一般」>「關於本機」，找到序號或IMEI，並在官方網站上確認是否符合資格。

蘋果也強調，是次方案將不會延長Apple Watch的保養範圍，且涵蓋販售2年期間，符合資格的Apple Watch Series 6產品。受影響的用家現時可以預約蘋果官方實體店或授權維修中心，進行Apple Watch Series 6的維修。

【蘋果失靈】Apple Watch Series 7更新watchOS 8.5後　無法進行快速充電

責任編輯：曾曉汶

 

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【安全隱憂】美國男子利用Apple Watch跟蹤女友　被當地警方拘捕
2022/03/28
【安全隱憂】美國男子利用Apple Watch跟蹤女友　被當地警方拘捕
【蘋果動向】郭明錤：Apple Watch Series 3 將於今年第三季停產
2022/03/22
【蘋果動向】郭明錤：Apple Watch Series 3 將於今年第三季停產
【間諜軟件】以色列間諜軟件曾入侵iPhone　美議員敦促蘋果提供有關細節
2022/03/04
【間諜軟件】以色列間諜軟件曾入侵iPhone　美議員敦促蘋果提供有關細節
【蘋果健康研究】藉Apple Watch及iPhone收集數據　揭多囊卵巢綜合症影響
2022/03/01
【蘋果健康研究】藉Apple Watch及iPhone收集數據　揭多囊卵巢綜合症影響

你可能感興趣

【安全隱憂】美國男子利用Apple Watch跟蹤女友　被當地警方拘捕
20:07 2022/03/28
【安全隱憂】美國男子利用Apple Watch跟蹤女友　被當地警方拘捕
【蘋果動向】郭明錤：Apple Watch Series 3 將於今年第三季停產
10:07 2022/03/22
【蘋果動向】郭明錤：Apple Watch Series 3 將於今年第三季停產
【間諜軟件】以色列間諜軟件曾入侵iPhone　美議員敦促蘋果提供有關細節
17:00 2022/03/04
【間諜軟件】以色列間諜軟件曾入侵iPhone　美議員敦促蘋果提供有關細節
Apple Watch 網購平台 產品 手機Apps 人工智能 移動裝置 科技產品 智能手錶 Apple

下一篇文章

【PlayStation】Sony擬於PS4及PS5免費遊戲加插廣告　增加遊戲開發商收入
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Android】Google終出手！　Android手機5月起禁用第三方通話錄音App
【Android】Google終出手！　Android手機5月起禁用第三方通話錄音App
【三星爭議】三星Galaxy S22系列涉效能問題 　南韓用戶提集體訴訟
【三星爭議】三星Galaxy S22系列涉效能問題 　南韓用戶提集體訴訟
【Android手機】Android 12現漏洞　手機或會快速燒電？
【Android手機】Android 12現漏洞　手機或會快速燒電？
【網絡安全】解壓縮軟件7-Zip爆漏洞　Windows權限隨時被黑客控制
【網絡安全】解壓縮軟件7-Zip爆漏洞　Windows權限隨時被黑客控制
【創新工業】先進製造業中心啟用　設3158平方米工業創新空間
【創新工業】先進製造業中心啟用　設3158平方米工業創新空間
【華為新摺機】華為宣布下周四舉行新品發布會　摺機Mate Xs 2將登場
【華為新摺機】華為宣布下周四舉行新品發布會　摺機Mate Xs 2將登場
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款