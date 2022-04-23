加拿大將放寬入境限制 已打疫苗旅客免交隔離計劃

加拿大新冠肺炎疫情明顯呈放緩，防疫措施亦逐漸鬆綁。加拿大衛生部宣布，進一步放寬入境限制，容許已接種疫苗人士不需提供隔離計劃，未滿11歲未打針兒童亦獲豁免檢測要求。衛生部表示，未來數周或再放寬更多防疫限制。

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衛生部長杜克洛（Jean-Yves Duclos）周五（22日）宣布，下周一起（25日）完成疫苗接種者入境時不需再提交隔離安排計劃。5至11歲兒童在已打疫苗成年人陪同下入境時，亦可不需接受檢測。未完成疫苗接種的12歲以上人士前往加拿大前，仍需接受檢測。

杜克洛表示，未來將持續按科學，解除更多入境限制。據悉，加拿大未來數周鐲不再要求，完成接種疫苗旅客於14日必須在公眾地方戴口罩，或是紀錄密切接觸者或曾到訪地點。但部分措施仍然維持，如飛機及火車上的強制口罩令。

杜克洛強調，即使部分防疫限制放寬，但在飛機及火車戴口罩為同行乘客提供額外保障，亦有助保護加拿大民眾﹑工人及交通系統安全。首席公共衛生官譚詠詩（Theresa Tam）亦表明，暫時未計劃取消公共交通工具的強制疫苗接種要求。

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責任編輯：吳漢培