  • 29°C
香港時間 : 2022423日 (六) 14:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

加拿大將放寬入境限制 已打疫苗旅客免交隔離計劃

環球社會熱點 13:15 2022/04/23

分享：

分享：

加拿大新冠肺炎疫情明顯呈放緩，防疫措施亦逐漸鬆綁。加拿大衛生部宣布，進一步放寬入境限制，容許已接種疫苗人士不需提供隔離計劃，未滿11歲未打針兒童亦獲豁免檢測要求。衛生部表示，未來數周或再放寬更多防疫限制。

【新冠肺炎】連兩年成美國第3大死因 死亡率增約5分1 【下一頁】

泰國下月放寬防疫 取消抵步新冠檢測及隔離要求 【下一頁】

衛生部長杜克洛（Jean-Yves Duclos）周五（22日）宣布，下周一起（25日）完成疫苗接種者入境時不需再提交隔離安排計劃。5至11歲兒童在已打疫苗成年人陪同下入境時，亦可不需接受檢測。未完成疫苗接種的12歲以上人士前往加拿大前，仍需接受檢測。

杜克洛表示，未來將持續按科學，解除更多入境限制。據悉，加拿大未來數周鐲不再要求，完成接種疫苗旅客於14日必須在公眾地方戴口罩，或是紀錄密切接觸者或曾到訪地點。但部分措施仍然維持，如飛機及火車上的強制口罩令。

杜克洛強調，即使部分防疫限制放寬，但在飛機及火車戴口罩為同行乘客提供額外保障，亦有助保護加拿大民眾﹑工人及交通系統安全。首席公共衛生官譚詠詩（Theresa Tam）亦表明，暫時未計劃取消公共交通工具的強制疫苗接種要求。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【新冠肺炎】英患者創最長感染紀錄 連續505日
2022/04/22
【新冠肺炎】英患者創最長感染紀錄 連續505日
輝瑞口服藥降住院風險8成半 世衛：最佳新冠療法
2022/04/22
輝瑞口服藥降住院風險8成半 世衛：最佳新冠療法
【新冠疫情】全球新確診上周減4分1 3月底起持續下跌
2022/04/22
【新冠疫情】全球新確診上周減4分1 3月底起持續下跌
佛州法院推翻CDC公共交通口罩令 美司法部上訴
2022/04/21
佛州法院推翻CDC公共交通口罩令 美司法部上訴
【新冠肺炎】西班牙醫護20日內兩度確診 中齊兩變種病毒
2022/04/21
【新冠肺炎】西班牙醫護20日內兩度確診 中齊兩變種病毒

你可能感興趣

【新冠肺炎】英患者創最長感染紀錄 連續505日
15:15 2022/04/22
【新冠肺炎】英患者創最長感染紀錄 連續505日
輝瑞口服藥降住院風險8成半 世衛：最佳新冠療法
12:30 2022/04/22
輝瑞口服藥降住院風險8成半 世衛：最佳新冠療法
【新冠疫情】全球新確診上周減4分1 3月底起持續下跌
11:25 2022/04/22
【新冠疫情】全球新確診上周減4分1 3月底起持續下跌
疫情 出入境資訊 加拿大 出入境管制 疫苗 防疫措施 新冠肺炎 口罩 新冠肺炎疫情

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（04月23日 時間14:00）

下一篇文章

【新冠肺炎】連兩年成美國第3大死因 死亡率增約5分1
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

CNN+月底壽終正寢 開播不足1個月
CNN+月底壽終正寢 開播不足1個月
C朗暫放低喪子之痛 貼全家福賀女友同細女平安出院
C朗暫放低喪子之痛 貼全家福賀女友同細女平安出院
拳王泰臣搭飛機出拳打人 不滿坐後面乘客不停騷擾
拳王泰臣搭飛機出拳打人 不滿坐後面乘客不停騷擾
【烏克蘭戰爭】馬里烏波爾再現疑似亂葬崗 俄首認莫斯科號有人陣亡（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】馬里烏波爾再現疑似亂葬崗 俄首認莫斯科號有人陣亡（不斷更新）
泰國下月放寬防疫 取消抵步新冠檢測及隔離要求
泰國下月放寬防疫 取消抵步新冠檢測及隔離要求
新型冠狀肺炎全球疫情（04月23日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月23日 時間13:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款