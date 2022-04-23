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【新冠肺炎】連兩年成美國第3大死因 死亡率增約5分1

環球社會熱點 12:03 2022/04/23

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新冠肺炎病毒肆虐全球超過兩年，在美國導致的死亡人數亦超越西班牙流感。美國疾控中心（CDC）公布最新數據，指去年新冠肺炎為美國第3大死因，連續兩年登上前3，死亡率更超過其他原因，增加接近 20％。

輝瑞口服藥降住院風險8成半 世衛：最佳新冠療法 【下一頁】

CDC周五（22日）公布每周發病及死亡率報告，當中發表2021年間的美國死亡數字。去年美國逾41.5萬人因新冠死亡，僅次於癌症及心臟病，亦是連續兩年成為美國第3大死亡原因。死亡率亦有上升，由每10人有一死，增至每8人有一死。

同時，去年美國新冠死者在種族及族群的差距明顯減少。約13％美國非裔人士死於新冠病毒，較前年下跌3％；拉丁裔死者亦約減少2.5％。惟白人族群的新冠死者人數百分比於去年錄得增長，超過65％。

數據亦顯示，新冠肺炎是美國2021年間，85歲或以上人士最主要的死因，但有關數字對比2020年已明顯減少。其他年齡層的新冠死者於去年則多於前年。

【新冠疫情】全球新確診上周減4分1 3月底起持續下跌 【下一頁】

CDC在聲明中表示，數據反映美國仍需更多努力執行預防措施，並確保所有社區公平地獲得合比例的醫療資源，避免出現更多新冠相關死亡個案。

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責任編輯：吳漢培

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