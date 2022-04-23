【在家工作】為降依賴俄國能源 歐盟倡每周在家工作3天

為減少對俄羅斯的石油及天然氣進口，歐盟提倡其公民重回疫情時的在家工作模式，每周work from home三天，以及少用冷曖氣、避免通勤，以免俄國借出口所得來資助普京侵略烏克蘭。鑒於目前歐盟尚未找到替代能源供應，因此呼籲民眾調查和改變生活模式。

歐盟與國際能源署（IEA）所草擬的「盡我一份力」（Playing My Part）9點計劃，敦促歐盟公民勞工避免通勤，每周在家工作3天，並且減慢車速以降低燃料使用，乘搭公共交通或以單車代步；多坐火車、少坐飛機。此外，還鼓勵冬天少開暖氣、夏天少開冷氣等等。IEA估計措施可為一個家庭一年節省約3750港元的電費。若所有公民遵循此計畫，一年可省去2.2億桶石油和170億立方米天然氣。

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IEA執董Fatih Birol表示，在俄羅斯入侵烏克蘭後，歐洲民眾希望能採取行動，「計劃簡單易行，幾乎不會帶來不便，但可以減少流向俄軍的資金，同時有助我們走上更清潔和更可持續地球的道路。」

歐盟3月時曾承諾2030年讓整個歐盟不再依賴俄國能源進口。不過，德國能源部長Christian Lindner日前表示，不可能立即禁止進口俄羅斯石油。德國為削減俄能源進口，將給未曾設速限的高速公路設立時速限制。

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