【科學新知】Taylor Swift又「被代言」？ 今次被科學家Fans命名新品種

此前Taylor Swift「被代言」某品牌的電磁爐純屬笑談，今次Taylor Swift的名字出現在動物世界當中。有美國科學家將一種新發現的千足蟲品種冠以Taylor Swift之名，皆因他是Taylor Swift的超級Fans。

該品種被稱為Nannaria swiftae或Swift Twisted-Claw Millipede，發現的科學家、維珍尼亞理工大學的德里克．亨嫩（Derek Hennen）表示，「她的音樂幫助我度過了研究生階段的高潮和低谷，因此以她的名字命名一種新的千足蟲品種是我表達感謝的方式。」他也將太太的名字冠以另一種新發現的千足蟲品種當中。

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32歲的亨嫩是狂熱的「Swiftie」（Taylor Swift粉絲的暱稱），他進行這次研究走訪了多個州份，駕車時更會循環播放Taylor Swift的唱片，而最喜歡Taylor Swift的歌曲是《New Romantics》及《betty》。

他和其研究同伴發現了美國阿巴拉契亞山脈的17種扭爪千足蟲。這些無脊椎動物身為分解者發揮其重要作用：牠們通過分解落葉，將養分釋放到生態系統中。牠們存活於森林並以腐爛樹葉和植物為食。不過很難捕捉到這些千足蟲，因為牠們往往棲身泥土中，有時完全待在地表以下。

Taylor Swift未有回應此事，她也並非第一個為新品種命名的名人。在澳洲，科學家Bryan Lessard將Beyoncé冠以馬蠅的新品種當中，因其尾部有漂亮的金黃色絨毛。而雷鬼音樂之父Bob Marley也曾被海洋生物學家Paul Sikkel，命名一種在加勒比海以魚為食的小型甲殼類寄生蟲。

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