【環境保護】南極海冰面積縮至40年新低 恐加劇全球暖化

昨日（22日）是地球日，代表人們保護地球的努力。但諷刺的是，最新報告指出，南極海冰範圍縮小到192萬平方公里，是1978年有紀錄以來的最低面積，首度跌穿象徵界綫200萬平方公里以下。學者指出，冰層面積減少將加劇全球暖化速度。

近日，發表於《大氣科學進展》（Advances in Atmospheric Sciences）的一項研究指出，令海冰消融的關鍵因素是溫度變化，冰量變化則扮演著次要角色。

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南極海冰是極地氣候系統的重要組成部分。近40年來，與北極海冰的快速減少相反，南極海冰範圍先出現穩定的緩慢增長，隨後又迅速減少，2017年夏季海冰範圍降至歷史最低，僅在五年後紀錄就再次被打破。

因海冰就在海中，海冰融化對海平面無顯著影響。但有份參與研究的中山大學教授楊清華指出，海冰面積減少依然是重大問題，因為會加劇全球暖化的速度。

楊清華表示，白色的海冰能將太陽能量反射回太空，當被深色、未結冰的海水取代時，反射出去的熱能更少、吸收的更多，「如此又會使更多海冰消融，進而吸收更多熱能，形成惡性循環。」

另外，海冰的提前和加速消融亦令南極企鵝面臨巨大災難。皇帝企鵝在孵化寶寶時需要恰到好處的海冰厚度，海冰融化時間提前，令皇帝企鵝寶寶全身沾滿泥濘，容易失溫死亡。海冰快速融化，還會導致企鵝寶寶下水時間過早，此時牠們還未換上防水的羽毛，增加死亡率。

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