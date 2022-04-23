【世界經濟】晶片短缺持續 二手晶片製造設備渴市

過去兩年，晶片荒對許多產業造成衝擊，連帶二手晶片製造設備價格持續上升，尤其是在今年晶片產量料達全球五分一的中國。業者透露，二手光刻機的價格增加一倍。在某些情況下，二手設備的價格堪比新產品。市場榮景反映車用晶片和家電IC生產的大量資金投資，這是一個不太先進但是有利可圖的領域。

二手晶片設備供應商SurplusGLOBAL Japan高級副總裁熊澤修二稱：「這是晶片二手製造設備前所未有的繁榮時段。」他表示，只要二手設備一上市，就能找到買家。

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由於晶片持續短缺，晶片製造商正擴大現有生產線及建造生產綫，但晶片製造設備供應商無法跟上需求，設備交貨時間已經從一年延長至一年半，相對地二手設備約一個月就能取得，因此租賃公司和經紀商從先進晶片製造商收購不再使用的機器再轉售。

晶片製造商也表示，他們更喜歡新設備，但為了應對客戶需求產量的突然增長，二手替代品更能快速採購，價格會按使用狀況和年限有所不同。租賃公司Mitsubishi HC Capital的一名銷售代表說，「有些設備的價格甚至漲到五倍高。」

用於生產8吋晶圓的舊機器短缺最為明顯。雖然智能手機通常使用12吋晶圓切割的晶片，但8吋晶圓仍廣泛應用於製造汽車和電器。自上世紀九十年代以來，8吋晶圓一直是主流，因此這些機器在二手市場有20多年歷史，但某些情況下價格與新品相同。

二手半導體設備供應商Hightec Systems行政總裁阿部守晃指出，二手晶片製造設備價格可能今年底前都會維持高位

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