【加密貨幣】NBA推季後賽球星卡動態NFT 根據表現改變外觀

NBA季後賽剛開鑼，乘着大賽氣氛之際，官方推出球星卡THE ASSOCIATION NFT。該批NFT發行1.8萬張，由16隊、240位季後賽球員組成，每人發行75張。

其後因為技術問題，大批用戶無法鑄造，為補救錯誤，官方決定增加發行數量，每球員發行125張，總數增至3期張。

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NFT以球員照片為主，如同實體球星卡，但特別在於，NFT的外觀會根據球員的比賽表現而改變，例如背景、球星身上的飾物、Emoji等。以兩大範疇決定，分別是球隊及球員個人表現，如球隊進軍4強、球員30呎外投射入網等。動態變化令NFT更有趣味，不僅僅是一張相。

NFT在以太坊區塊鏈上運行，由Chainlink預言機（Oracle）系統提供資訊，持續更新球員表現。

該批NFT為免費鑄造，用家只需提供燃料費（Gas Fee）便可，但只有白名單人士才可參與，而香港人則不能參加白名單。有興趣的香港讀者，可以在Opensea二級市場購買，現時地板價為0.21個ETH（約4,800元）。

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