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【退休生活】追尋自由生活質素 遊輪成養老新選擇

理財智慧 08:33 2022/04/23

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不少人夢想的退休生活，是賣出在香港的物業，再移居至生活質素較高，但消費較低的地方以享受人生。但外國近年來興起移居至遊輪上，同時享有優質生活，亦可得到四處遊歷的自由。

《CNN》報道，美國有一些人開始移居至遊輪上，有些甚至已居住20年，成為遊輪公司的貴賓，遊輪上的名人。例如受訪者Angelyn Burk夫婦，本居住在西雅圖，自去年5月便開始嘗試住在遊輪上，現正計劃永久移居，他們預計，在遊輪上每天支出最多約100美元（約780港元），如包括自助餐，將增至135美元（約1,053港元）。但是年初至今，他們已有80多天住在遊輪上，每天平均開支僅約89美元（約700港元），已包括所有支出，如食宿、娛樂、稅務、遊輪登岸時開支等。在這80多天的旅程中，他們已遊歷多地，如墨西哥、哥斯達黎加、加拿大、阿拉斯加、日本、印尼、越南。

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同場加映：【溫股知新】虎年暫時仲係苦 剖析基建消費股

遊輪退休看似絕不便宜，但如以外國生活支出，則絕對可以考慮。遊輪評論網站Cruise Critic主編Colleen McDaniel指，自理能力較弱的老人家，需要聘請看護照顧日常生活，隨時每月花費數千美元。在遊輪上有人幫忙打理家務，照顧每日三餐，相比之下，分分鐘是更好選擇。如已88歲的Malcolm Myers為例，他已連續10個月，居住在遊輪七海航行者號，花費的金錢，相等於他在佛羅里達高級老人院舍的支出，但換來更佳的生活質素。但他提醒，要留意醫療問題，保險中應包括緊急運送服務等，以備不時之需。

有見及此，一些遊輪公司亦開始提供永久住宿，或長期租住服務，由相對較相宜的價格，吸引客人長期入住。不少人香港人退休後，賣走或租出自住物業，得到資金移民至泰國、日本等地退休。移居上遊輪，或是另一選擇。

同場加映：【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

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撰文 : 龍瑞成

財務自由 退休 移民 住宿 美國

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