【加密貨幣】iOS漏洞 MetaMask建議停用iCloud備份

廣受歡迎的加密貨幣熱錢包MetaMask，在Twitter上發文指，iCloud會預設備份你在MetaMask的資料，如你的iCloud資料洩漏，有機會導致錢包內的資產被盜，建議用戶停用iCloud備份功能。

這漏洞僅在MetaMask的iPhone App上出現，Android系統暫未見類似問題。因為蘋果的iCloud會自動預設備份了部分App的資料，甚至將MetaMask的助記詞儲存在雲端上，一旦資料外洩，資產就會蒙受損失。

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在較早前，網絡安全公司Sentinel創辦人Serpent，亦在Twitter上表示，有用戶因為Apple ID資料被盜，加上iCloud備份了他的MetaMask助記詞，令他錢包被洗劫一空。事情是，有日受害人收到自稱蘋果員工的電話，聲稱他的戶口出現可疑情況，因為來電顯示來電者為蘋果公司，因此受害人不​​虞有詐，告知騙徒雙重認證的密碼。騙徒因為成功登人受害人的蘋果帳戶，因為iCloud備份了MetaMask的助記詞，騙徒因此能洗劫受害人的錢包。

有見及此，MetaMask及Serpent均建議iPhone用家，停止iCloud備份，以及不要胡亂相信陌生人，即使來電顯示為蘋果公司，亦可能只是用欺詐軟件做成的。讀者可以在手機設定>Apple ID>iCloud中，取消MetaMask的自動備份便可。

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