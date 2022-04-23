  • 26°C
香港時間 : 2022423日 (六) 09:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【加密貨幣】iOS漏洞 MetaMask建議停用iCloud備份

環球政經 08:33 2022/04/23

分享：

分享：

廣受歡迎的加密貨幣熱錢包MetaMask，在Twitter上發文指，iCloud會預設備份你在MetaMask的資料，如你的iCloud資料洩漏，有機會導致錢包內的資產被盜，建議用戶停用iCloud備份功能。

這漏洞僅在MetaMask的iPhone App上出現，Android系統暫未見類似問題。因為蘋果的iCloud會自動預設備份了部分App的資料，甚至將MetaMask的助記詞儲存在雲端上，一旦資料外洩，資產就會蒙受損失。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

同場加映：【溫股知新】虎年暫時仲係苦 剖析基建消費股

在較早前，網絡安全公司Sentinel創辦人Serpent，亦在Twitter上表示，有用戶因為Apple ID資料被盜，加上iCloud備份了他的MetaMask助記詞，令他錢包被洗劫一空。事情是，有日受害人收到自稱蘋果員工的電話，聲稱他的戶口出現可疑情況，因為來電顯示來電者為蘋果公司，因此受害人不​​虞有詐，告知騙徒雙重認證的密碼。騙徒因為成功登人受害人的蘋果帳戶，因為iCloud備份了MetaMask的助記詞，騙徒因此能洗劫受害人的錢包。

有見及此，MetaMask及Serpent均建議iPhone用家，停止iCloud備份，以及不要胡亂相信陌生人，即使來電顯示為蘋果公司，亦可能只是用欺詐軟件做成的。讀者可以在手機設定>Apple ID>iCloud中，取消MetaMask的自動備份便可。

同場加映：【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

 

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 龍瑞成

虛擬貨幣 iCloud Apple iOS 雲端 iPhone Android 軟件

上一篇文章

【退休生活】追尋自由生活質素 遊輪成養老新選擇

下一篇文章

【清酒新世界@iM網欄】金牌酒藏 髙砂酒造．三
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【家庭入息】統計處公布18區家庭收入中位數 全港住户平均月入2.75萬 較前年增加500元
【家庭入息】統計處公布18區家庭收入中位數 全港住户平均月入2.75萬 較前年增加500元
【串流平台】阿克曼「撈底」Netflix不足3個月　慘蝕4億美元離場
【串流平台】阿克曼「撈底」Netflix不足3個月　慘蝕4億美元離場
【理財智慧】綠色債券每年最低2.5厘 一文了解值唔值得申請
【理財智慧】綠色債券每年最低2.5厘 一文了解值唔值得申請
【統一標準】歐盟新法規定 多款電子產品需統一採用USB-C接口 蘋果Lightning接口面臨更大壓力
【統一標準】歐盟新法規定 多款電子產品需統一採用USB-C接口 蘋果Lightning接口面臨更大壓力
【熔斷機制】多間航空公司觸發疫情熔斷機制 共四班航班禁飛抵香港
【熔斷機制】多間航空公司觸發疫情熔斷機制 共四班航班禁飛抵香港
【姜濤生日】姜糖舉辦「22+1=Keung To 慈善限定店」明日開幕 設11個必影打卡位
【姜濤生日】姜糖舉辦「22+1=Keung To 慈善限定店」明日開幕 設11個必影打卡位
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款