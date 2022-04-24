【山地悠遊人生@iM網欄】樂都餐廳 巴士迷、親子不要錯過

樂都餐廳，位於元朗白沙村，餐廳四周停泊了六架退役的舊巴士，我家有個超級巴士迷，於是陪他去看看。

有些巴士鬆上油畫作裝飾，成為餐廳的廣告宣傳品，有一輛舊巴士正在被改裝成餐廳包廂。雖然巴士座椅已經被拆除，但巴士迷可以隨意上巴士參觀，並可坐在司機位試駕。

餐廳座位是舊巴士拆下的座椅，卡位亦是用舊巴士的座椅，餐廳佔地面積大，有戶外雅座，露天泰式燒烤，還有幾個用舊巴士座椅佈置的包廂，很有特色，是巴士迷不能錯過的好地方！

餐廳供應一般茶餐廳食品，如焗豬排飯、菠蘿油、沙爹牛公仔麵、熱狗、三文治、西多士等，食物水平還不錯，雖然價錢比起普通茶餐廳略貴，但家中如有巴士迷，可以一試！樂都餐廳由5月1日開始全年無休，值得推薦！

樂都餐廳

地址：白沙村532號地下

電話：2638 3299

訂座電話：6226 0668

星期一至星期日，上午八點至下午五時半

晚上餐廳轉成泰國餐廳

郵差騎著單車在村裏送信

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交通：

朗屏西鐵站至白沙村

紅色小巴專線，朗屏西鐵小巴站上車

綠色小巴39號，元朗鳳琴街體育館小巴站上車，在白沙村第二段橋落車

的士$50左右

在樂都餐廳附近有幾個好去處，其中走路約8分鐘，就是朗屏士多啤梨園，當日天氣超好，就進去採摘士多啤梨，又可以餵羊，不收入場費，免費泊車。

果園不算大，繞一個圈只需15分鐘。園內種植了很多士多啤梨品種，有淡雪、 白天使 、紅臉頰 、牛奶 、紅寶石 、茉莉香 、天仙醉 和佐賀清香。雖然熟的士多啤梨被摘得所剩無幾，只有半熟的，但勝在新鮮，味道清新。摘完士多啤梨付完錢後，可以現場洗來吃。

園內有食店賣小吃，如魚旦豬皮蘿蔔、豆腐花等， 還有燒雞，我剛吃飽，所以沒有試，但網上評語說燒雞味道很好。

還有可現摘現買其他新鮮疏菜，小朋友可以落手落腳體驗農夫生活，一邊摘菜一邊認識不同種類的蔬果，包括白蘿蔔、粟米、番茄，蕃薯、菜心、油墨菜、唐生菜、紅蘿蔔、車厘茄等等，小朋友都玩得好開心，適合一家大小享受親子樂。

四周有很多花和蔬果。5月底開始可以自摘提子，6-9月有西瓜，好適合帶小朋友去玩，絕對驚喜。如果早出發或自駕，可以順路去行山或看紅葉。

朗屏士多啤梨園

地址：元朗青山公路元朗段117號D

電話：92518926，6875 7169

網址: www.YL.hk/lpsb

交通

朗屏西鐵站 坐K66 巴士

大棠(回旋處)站落車 在大棠村口牌坊後面

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作者 _ 山地姑娘（姚曉蘭）簡介：

以為自己愛財，從事金融業 9 年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊 80 多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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