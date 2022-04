【山地悠遊人生@iM網欄】樂都餐廳 巴士迷、親子不要錯過

樂都餐廳,位於元朗白沙村,餐廳四周停泊了六架退役的舊巴士,我家有個超級巴士迷,於是陪他去看看。

有些巴士鬆上油畫作裝飾,成為餐廳的廣告宣傳品,有一輛舊巴士正在被改裝成餐廳包廂。雖然巴士座椅已經被拆除,但巴士迷可以隨意上巴士參觀,並可坐在司機位試駕。

餐廳座位是舊巴士拆下的座椅,卡位亦是用舊巴士的座椅,餐廳佔地面積大,有戶外雅座,露天泰式燒烤,還有幾個用舊巴士座椅佈置的包廂,很有特色,是巴士迷不能錯過的好地方!

餐廳供應一般茶餐廳食品,如焗豬排飯、菠蘿油、沙爹牛公仔麵、熱狗、三文治、西多士等,食物水平還不錯,雖然價錢比起普通茶餐廳略貴,但家中如有巴士迷,可以一試!樂都餐廳由5月1日開始全年無休,值得推薦!

樂都餐廳

地址:白沙村532號地下

電話:2638 3299

訂座電話:6226 0668

星期一至星期日,上午八點至下午五時半

晚上餐廳轉成泰國餐廳

郵差騎著單車在村裏送信

交通:

朗屏西鐵站至白沙村

紅色小巴專線,朗屏西鐵小巴站上車

綠色小巴39號,元朗鳳琴街體育館小巴站上車,在白沙村第二段橋落車

的士$50左右

在樂都餐廳附近有幾個好去處,其中走路約8分鐘,就是朗屏士多啤梨園,當日天氣超好,就進去採摘士多啤梨,又可以餵羊,不收入場費,免費泊車。

果園不算大,繞一個圈只需15分鐘。園內種植了很多士多啤梨品種,有淡雪、 白天使 、紅臉頰 、牛奶 、紅寶石 、茉莉香 、天仙醉 和佐賀清香。雖然熟的士多啤梨被摘得所剩無幾,只有半熟的,但勝在新鮮,味道清新。摘完士多啤梨付完錢後,可以現場洗來吃。

園內有食店賣小吃,如魚旦豬皮蘿蔔、豆腐花等, 還有燒雞,我剛吃飽,所以沒有試,但網上評語說燒雞味道很好。

還有可現摘現買其他新鮮疏菜,小朋友可以落手落腳體驗農夫生活,一邊摘菜一邊認識不同種類的蔬果,包括白蘿蔔、粟米、番茄,蕃薯、菜心、油墨菜、唐生菜、紅蘿蔔、車厘茄等等,小朋友都玩得好開心,適合一家大小享受親子樂。

四周有很多花和蔬果。5月底開始可以自摘提子,6-9月有西瓜,好適合帶小朋友去玩,絕對驚喜。如果早出發或自駕,可以順路去行山或看紅葉。

朗屏士多啤梨園

地址:元朗青山公路元朗段117號D

電話:92518926,6875 7169

網址: www.YL.hk/lpsb

交通

朗屏西鐵站 坐K66 巴士

大棠(回旋處)站落車 在大棠村口牌坊後面

