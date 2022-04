【玄人‧峰語@iM網欄】模稜兩可 人生的相對論

跟客人算命時,很多時候我都會提出一個「相對」的概念, 相對者,即是沒有一個絕對的好壞(除了一些很極端的環境及例, 在乎當時面對的情況), 很多客人都不明白可這個道理,以為我的論斷只是模稜兩可, 那可不妨就舉一些實例去說明吧。

就以,新冠疫情為例,猶記得第三、四波的時候, 確診人數逾百宗,大家都如臨大敵,非常緊張、原因是大家長時間習慣了十數宗以內的確診。好了、去到第五波疫情 由每日逾百宗爆上愈千宗、過萬宗,市民都極度惶恐不安,現在現在確診數字大幅回落每日至數百宗了,大家當日疫情過去。

又例如、有朋友疫情前月入十萬,但因經濟環境及公司節省成本問題,他無奈被裁。原本是他的專業資格及工作經驗,要找回十萬元月薪並不困難,但以目前的經濟環境及他從事的行業正處於寒冬,要找回以前的工資非常困難,當長時間的找不到工作時,人生如意一個不平安的狀態。後來數月後找了一份新工,新工工資雖然打了七折,但他已感恩非常了,而他之前追求十萬月薪的才是王道的心態也改變了。

從上述兩個實例,正正就是我想說的「相對」概念。很多時候,人們長時間習慣一種狀態,會以為很多事情是理所當然,便以為這個狀態就是永恆不變的事實,當一個人脫離這種持之以恆的狀態或習慣時,就會當自己行衰運。其實,當時間走得越耐,愈遠離這種持久不變的狀態,大家就會發現原來生活也好、生存也好、都有不同的方式、角度,而久而久之,對於事物的看法也會有不同的感受及改變,以前以為不好的,你就會開始接受他習慣它,從而發現它美好的一面。又或者習慣了之後,會發現事實並非自己想像中那麼差的。

事實上,紫微斗數的學說,也可以將這「相對」現象解釋一二。人每逢十年就會轉一個大運,大運的宮位、星位也會轉變,整個人生的舞台也會變陣,周圍環境也改變,角色也隨環境而改變。好像我們年輕時的角色是學生、畢業後的角色是職場上的戰將、結婚後角色是丈夫爸爸,但「本我」是沒有改變的,但隨著人生舞臺的轉變,角色、責任、感受也隨環境而轉變。所以、很多時候客人來算命、到時會呻有這樣不好那樣不好、只是未適應人生舞台的改變。

當然,在一些絕對的觀念上,有的改變是會轉差或轉好、但這種絕對的概念只是一種短時間的影響,當我們適度調節心態是、在走入一個相對的概念時、大家就會發現世界其實可以用另一個角度去感受欣賞、從而在新的舞台活得精彩。

