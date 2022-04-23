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【玄人‧峰語@iM網欄】模稜兩可 人生的相對論

名人薈萃 09:15 2022/04/23

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跟客人算命時，很多時候我都會提出一個「相對」的概念， 相對者，即是沒有一個絕對的好壞(除了一些很極端的環境及例， 在乎當時面對的情況)， 很多客人都不明白可這個道理，以為我的論斷只是模稜兩可， 那可不妨就舉一些實例去說明吧。

就以，新冠疫情為例，猶記得第三、四波的時候， 確診人數逾百宗，大家都如臨大敵，非常緊張、原因是大家長時間習慣了十數宗以內的確診。好了、去到第五波疫情 由每日逾百宗爆上愈千宗、過萬宗，市民都極度惶恐不安，現在現在確診數字大幅回落每日至數百宗了，大家當日疫情過去。

 

同場加映：【溫股知新】虎年暫時仲係苦 剖析基建消費股

 

又例如、有朋友疫情前月入十萬，但因經濟環境及公司節省成本問題，他無奈被裁。原本是他的專業資格及工作經驗，要找回十萬元月薪並不困難，但以目前的經濟環境及他從事的行業正處於寒冬，要找回以前的工資非常困難，當長時間的找不到工作時，人生如意一個不平安的狀態。後來數月後找了一份新工，新工工資雖然打了七折，但他已感恩非常了，而他之前追求十萬月薪的才是王道的心態也改變了。

從上述兩個實例，正正就是我想說的「相對」概念。很多時候，人們長時間習慣一種狀態，會以為很多事情是理所當然，便以為這個狀態就是永恆不變的事實，當一個人脫離這種持之以恆的狀態或習慣時，就會當自己行衰運。其實，當時間走得越耐，愈遠離這種持久不變的狀態，大家就會發現原來生活也好、生存也好、都有不同的方式、角度，而久而久之，對於事物的看法也會有不同的感受及改變，以前以為不好的，你就會開始接受他習慣它，從而發現它美好的一面。又或者習慣了之後，會發現事實並非自己想像中那麼差的。

事實上，紫微斗數的學說，也可以將這「相對」現象解釋一二。人每逢十年就會轉一個大運，大運的宮位、星位也會轉變，整個人生的舞台也會變陣，周圍環境也改變，角色也隨環境而改變。好像我們年輕時的角色是學生、畢業後的角色是職場上的戰將、結婚後角色是丈夫爸爸，但「本我」是沒有改變的，但隨著人生舞臺的轉變，角色、責任、感受也隨環境而轉變。所以、很多時候客人來算命、到時會呻有這樣不好那樣不好、只是未適應人生舞台的改變。

當然，在一些絕對的觀念上，有的改變是會轉差或轉好、但這種絕對的概念只是一種短時間的影響，當我們適度調節心態是、在走入一個相對的概念時、大家就會發現世界其實可以用另一個角度去感受欣賞、從而在新的舞台活得精彩。

 

同場加映：【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

作者_奇峰簡介：
羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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撰文 : 羅奇峰

欄名 : 玄人‧峰語

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