【一時佳話@iM網欄】幸福是珍惜所有 致失去動力的人

自筆者帶團隊後，很怕32這個數字，因為每當單身的女同事32歲時便突然迷惘。初時筆者也不明所以，心想她們有錢有樓有面，是很多人眼中的人生贏家，為甚麼突然像騎單車時鏈條脫落般失去動力呢？

相信，聰明的讀者已猜到原因，但筆者當年人在局中，要經過深入了解後，才知道原因是孤陰不長。筆者以為她們一直單身，努力工作，早已習慣這種生活，而事實也是如此。但當她們年過30，經常出席親友們的婚禮，除了被婚禮的氣氛感動，觸景生情和被狂問姻緣進展覺得煩之外，最要命的，還是每天收工後，拖着疲憊的身軀回到冷清清的家中，那種莫名的孤獨愁緒，不禁奪眶而出。她們不禁質問自己，這麼努力工作，換來錢和成就又如何？又有何人可以一起分享呢？每當大時大節，這感覺特別強烈。

筆者對此有很深刻認識。當年有位業績很好的女同事更因此而辭職，全職讀神學，後來更從事神職工作。雖然筆者作為上司，失去1位得力的同事絕不可能開心，但作為朋友，她能找到自己的方向就深感欣慰。這個案還算不錯，但大部分人是失去工作動力之餘，還把「不知道自己想要甚麼」掛在口邊。每當同事朋友給她一些建議時，她們也是不斷否定。結論是，她們不知道自己想要甚麼，但很清楚自己不想要甚麼。在這情況下，就算後來拍拖結婚，也沒有明顯改變。

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為甚麼筆者舊事重提呢？因為自香港1月疫情嚴重，筆者的團隊一直在家工作多月，不少同事也慢活起來。人一閒起來，便胡思亂想，懷疑人生！上述問題不分男女老幼齊齊感染。於是筆者便在開大會時，分享了以下1個故事：

小獅子尋找幸福

在非洲的草原上，一隻小獅子突然忽發奇想問媽媽：「幸福在哪裏？」

媽媽失笑道：「幸福在你尾巴末端的那撮毛上。」

於是從這天開始，小獅子每天便不斷繞圈子追逐自己的尾巴。在這些日子裏，牠想盡了各種辦法，但不管怎樣努力，總是差那麼一點點才追到。

終於小獅子覺得，圍着自己的尾巴轉圈又傻又累，不僅身累，心也累了。在牠沮喪和迷惘時，獅媽媽：「傻孩子，你沒有必要刻意去追逐幸福，只要你抬起頭一直往前走，幸福就自然跟在你身後。」

幸福是珍惜所有

其實，努力工作和姻緣真的有衝突嗎？我們身邊不乏友人是因為努力工作，身上散發出1種魅力和磁場，吸引到異性的垂青。幸福，其實很簡單。幸福就是珍惜所有，活在當下。只要我們以感恩的心，做好手上的工作，活好每一天，相信幸福便充滿我們的身心。

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作者＿周榮佳

作者簡介：作者簡介：從事保險業逾廿年，擁有 15 個專業資格的暢銷書作家。現職某大保險公司資深區域總監。 Wave 除獲 HKFI 年度傑出保險代理、 GAMA 最高管理成就獎、《 iMoney 》香港保險風雲人物外，更獲選亞洲年度最佳保險領袖，在業界享負盛名。

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