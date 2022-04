【一時佳話@iM網欄】幸福是珍惜所有 致失去動力的人

自筆者帶團隊後,很怕32這個數字,因為每當單身的女同事32歲時便突然迷惘。初時筆者也不明所以,心想她們有錢有樓有面,是很多人眼中的人生贏家,為甚麼突然像騎單車時鏈條脫落般失去動力呢?

相信,聰明的讀者已猜到原因,但筆者當年人在局中,要經過深入了解後,才知道原因是孤陰不長。筆者以為她們一直單身,努力工作,早已習慣這種生活,而事實也是如此。但當她們年過30,經常出席親友們的婚禮,除了被婚禮的氣氛感動,觸景生情和被狂問姻緣進展覺得煩之外,最要命的,還是每天收工後,拖着疲憊的身軀回到冷清清的家中,那種莫名的孤獨愁緒,不禁奪眶而出。她們不禁質問自己,這麼努力工作,換來錢和成就又如何?又有何人可以一起分享呢?每當大時大節,這感覺特別強烈。

筆者對此有很深刻認識。當年有位業績很好的女同事更因此而辭職,全職讀神學,後來更從事神職工作。雖然筆者作為上司,失去1位得力的同事絕不可能開心,但作為朋友,她能找到自己的方向就深感欣慰。這個案還算不錯,但大部分人是失去工作動力之餘,還把「不知道自己想要甚麼」掛在口邊。每當同事朋友給她一些建議時,她們也是不斷否定。結論是,她們不知道自己想要甚麼,但很清楚自己不想要甚麼。在這情況下,就算後來拍拖結婚,也沒有明顯改變。

為甚麼筆者舊事重提呢?因為自香港1月疫情嚴重,筆者的團隊一直在家工作多月,不少同事也慢活起來。人一閒起來,便胡思亂想,懷疑人生!上述問題不分男女老幼齊齊感染。於是筆者便在開大會時,分享了以下1個故事:

小獅子尋找幸福

在非洲的草原上,一隻小獅子突然忽發奇想問媽媽:「幸福在哪裏?」

媽媽失笑道:「幸福在你尾巴末端的那撮毛上。」

於是從這天開始,小獅子每天便不斷繞圈子追逐自己的尾巴。在這些日子裏,牠想盡了各種辦法,但不管怎樣努力,總是差那麼一點點才追到。

終於小獅子覺得,圍着自己的尾巴轉圈又傻又累,不僅身累,心也累了。在牠沮喪和迷惘時,獅媽媽:「傻孩子,你沒有必要刻意去追逐幸福,只要你抬起頭一直往前走,幸福就自然跟在你身後。」

幸福是珍惜所有

其實,努力工作和姻緣真的有衝突嗎?我們身邊不乏友人是因為努力工作,身上散發出1種魅力和磁場,吸引到異性的垂青。幸福,其實很簡單。幸福就是珍惜所有,活在當下。只要我們以感恩的心,做好手上的工作,活好每一天,相信幸福便充滿我們的身心。

作者_周榮佳

作者簡介:作者簡介:從事保險業逾廿年,擁有 15 個專業資格的暢銷書作家。現職某大保險公司資深區域總監。 Wave 除獲 HKFI 年度傑出保險代理、 GAMA 最高管理成就獎、《 iMoney 》香港保險風雲人物外,更獲選亞洲年度最佳保險領袖,在業界享負盛名。

