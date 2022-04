【90後財務自由人@iM網欄】了解市場 投資先人一步

最近筆者與曾智華(Luke Sir)合作分享投資資訊,討論到一隻我們大家都看好,表現強勁的股票Lululemon。大家都是Lululemon的忠實消費者,自然會感受到產品的質素。先成為公司的消費者,之後再考慮投資是一個降低風險的好辦法。若果不是公司消費者,純粹依靠其他人的分析,很難清楚明白產品實際競爭力,亦很難有足夠信念持有股票。

投資須先人一步

投資要取得超卓回報,講求獨特見解。就算是一間好公司,若果投資市場已經充分了解其價值,價格便會反映其潛力,作為投資者很難獲得超卓回報。要獲得跑贏大市的回報,往往要在投資市場未充分了解公司價值之前買入。正如橋水聯合(Bridgewater Associates)創辦人Ray Dalio所說:「Investing is to bet against the consensus.」,我們要跑贏大市,是需要有膽量作出與市場不一樣,但是正確的看法。若沒有親身體驗過公司的產品,很難有足夠信心,作出與市場共識不一樣的判斷。

筆者其中一個親身例子是領展(00823),早在2014年筆者到黃大仙中心逛街,發現領展接手之後,商場比起10年前領展未接手時,境況大有改善。領展未接手前是一個屋村商場,沒有任何大型連鎖店舖,領展接手之後格局大幅提升,多間連鎖集團進駐,可以想像租金10級而上。其後再到訪了多個領展商場,仔細研究年報,發現領展積極從翻新原有商場,租金提升幅度相當可觀,而且未來仍陸續不斷有翻新工程,便認為當時的領展大有增長空間,繼而作出投資決定。

另外,一個例子是香港科技探索(01137,前稱香港電視),2016年開始,我太太已經常用香港電視網購平台,感覺平台令生活更加便利,而且亦觀察得到身邊愈來愈多鄰居使用。我們也花了點時間,研究王維基的創業故事,見證着他失落免費電視牌照之後,如何迅速捲土重來,毅力驚人。雖然香港電視當時仍然處於虧損狀態,盈利遙遙無期,但是這兩個生活上的觀察,便驅使我們小注投資香港電視,獲得倍計回報。

Google廣告最有效

作為投資者,挑選自己充分了解的市場也是十分重要。例如筆者因為做生意的緣故,會不斷在不同社交媒體平台,包括Google、Facebook、LinkedIn下廣告,並且觀察消費者在社交媒體平台的最新習慣。在2020年時,已經意識到Facebook廣告效果愈來愈低,而且愈來愈少年輕人使用。相反,YouTube正在迅速冒起,Google search廣告的效力依然強勁。因此便決定投資Google ,並且一路也不看好Facebook。結果Google的股價確實大幅跑贏Facebook。

作者 _Ryan (陳懷恩)簡介:

90 後, 2013 年創業,現與太太創立及營運數盤生意,每項都已經有較穩定的利潤;過去數年,亦將累積到的盈利,進行有系統的股票投資,有幸達至 30 歲前財務自由。現在除了營運生意外,最大的興趣是每天在商場上以貼地實幹的生意人經驗及眼光,分析上市企業,挑選及投資優質股票。另外亦在「 30 歲財務自由」 YouTube 頻道免費分享投資知識。

