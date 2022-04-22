▲ 【內地疫情】中國4月份石油需求據報下跌兩成 封城措施拖累汽油消費 布油現跌近2%

市場傳出中國4月石油需求大減，布油及紐油走勢疲軟，布油跌1.89%，報106.28美元；紐油亦跌1.89%，報101.83美元。

有外電引述消息指，中國4月石油需求預計下跌約兩成，相當於每日減少 120 萬桶原油消費量，是自2019年武漢封城以來最大跌幅。中國目前是全球最大原油進口國，近月中國防疫措拖擾亂工業生產及供應鏈，並影響燃料消耗。

中石化期望增加出口緩解 庫存膨脹

與 2021 年的平均水平相比，上述下降相當於中國每日石油需求的 9%左右。報道稱， 汽油所受到衝擊最大，而航空燃料基數已經很低。消息人士補充，儘管貨車等運輸業對柴油的需求大幅下降，但農業和工業部門仍有一定支持。

報道引述中國石油企業高管表示，受上海封城影響，本月中國東部的汽油需求下降約 40%。內地封城措施 給煉油廠帶來沉重的壓力，隨著消費降溫，中石化 （00386） 以至山東獨立煉油廠被迫削減開工率，導致燃料庫存膨脹，促使煉油廠改變燃料出口計劃，並遊說政府增加配額，將更多產品運往海外市場。

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