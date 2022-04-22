  • 24°C
香港時間 : 2022422日 (五) 23:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內地疫情】中國4月份石油需求據報下跌兩成　封城措施拖累汽油消費　布油現跌近2%

股市 22:48 2022/04/22

分享：

分享：

【內地疫情】中國4月份石油需求據報下跌兩成　封城措施拖累汽油消費　布油現跌近2%

市場傳出中國4月石油需求大減，布油及紐油走勢疲軟，布油跌1.89%，報106.28美元；紐油亦跌1.89%，報101.83美元。

有外電引述消息指，中國4月石油需求預計下跌約兩成，相當於每日減少 120 萬桶原油消費量，是自2019年武漢封城以來最大跌幅。中國目前是全球最大原油進口國，近月中國防疫措拖擾亂工業生產及供應鏈，並影響燃料消耗。

中石化期望增加出口緩解庫存膨脹

與 2021 年的平均水平相比，上述下降相當於中國每日石油需求的 9%左右。報道稱，汽油所受到衝擊最大，而航空燃料基數已經很低。消息人士補充，儘管貨車等運輸業對柴油的需求大幅下降，但農業和工業部門仍有一定支持。

報道引述中國石油企業高管表示，受上海封城影響，本月中國東部的汽油需求下降約 40%。內地封城措施給煉油廠帶來沉重的壓力，隨著消費降溫，中石化 （00386） 以至山東獨立煉油廠被迫削減開工率，導致燃料庫存膨脹，促使煉油廠改變燃料出口計劃，並遊說政府增加配額，將更多產品運往海外市場。

相關文章：

【烏克蘭戰爭】「三桶油」據報擬向蜆殼公司購買俄羅斯油氣項目　中海油逆市升近1%、A股次日上市漲停

【烏克蘭戰爭】中國3月出口氧化鋁至俄羅斯增90倍　石油進口量減14%

【國際油價】IEA下調全球石油需求預測　受累內地疫情壓遏石油需求

港股 美股 中國市場 中國石油化工股份（00386） 石油 上海 武漢 航空 柴油

上一篇文章

【快手1024】快手原副總裁趙丹陽因受賄、職務侵占被判監7年

下一篇文章

【美國加息】交易員押注聯儲局將連續4次加息半厘
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】阿里美股失85港元關　恒指夜期瀉377點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股失85港元關　恒指夜期瀉377點（不斷更新）
【美股市況】美滙升破101　道指跌430點　納指跌近1%（不斷更新）
【美股市況】美滙升破101　道指跌430點　納指跌近1%（不斷更新）
【中美金融戰】美國證交會「預定摘牌名單」新增17家中概股　理想汽車上榜：香港上市地位不變（附名單）
【中美金融戰】美國證交會「預定摘牌名單」新增17家中概股　理想汽車上榜：香港上市地位不變（附名單）
【恒指夜期+ADR】夜期倒升　滙豐ADR低港2.3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期倒升　滙豐ADR低港2.3%（不斷更新）
【熔斷機制】港府5.1放寬航空熔斷機制觸發門檻、5%乘客染疫才停飛　取消非港人入境限制
【熔斷機制】港府5.1放寬航空熔斷機制觸發門檻、5%乘客染疫才停飛　取消非港人入境限制
【綠色債券】綠債安排行中銀、滙豐免認購及持有費用　一文看清各銀行券商認購優惠（不斷更新）
【綠色債券】綠債安排行中銀、滙豐免認購及持有費用　一文看清各銀行券商認購優惠（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款