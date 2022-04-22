【內房危機】突急瀉82% 天譽置業午後停牌

在內地多個城市經營地產發展業務的天譽置業(00059)，周五(22日)開市後突出現斬倉式下跌，至下午3 時前夕停牌，停牌前報0.085元，急挫82%。公司及後宣布，公司股份及10隻債券已自周五下午2時39分起在香港聯合交易所有限公司短暫停止買賣，以待公司刊發一則載有內幕消息的公告。

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天譽置業月初曾發布業績，去年公司轉盈為虧，錄2.84億元人民幣虧損。公司核數師羅兵咸永道在2021年獨立審計報告摘錄中曾指出，公司持續經營存在重大不確定性。報告摘錄指，集團有銀行及其他借貸總計114.7億元人民幣，其中67.77億元人民幣為須於12個月內償還的流動銀行及其他借貸。而集團的現金及現金等值項目為數13.31億元人民幣，而受限制現金為數28.8億元人民幣。對集團根據持續經營基準繼續經營的能力構成重大疑問。

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