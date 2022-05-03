【姜濤 X Darlie 好來】 Darlie「唧牙膏式」推出姜濤宣傳 姜糖大讚識玩 求推姜濤肖象產品

姜糖們有數過家裏現在有多少枝牙膏嗎？

月初，在多間超級市場的牙膏貨架旁突然出現了姜濤拿着牙膏的小號人型紙牌，當時 Darlie 並無任何預告邀請了姜濤做代言，只是讓姜濤紙牌突然降臨各大超市，雖然只是人型紙牌，但已引得一眾姜糖尖叫，還未有任何官方宣傳已迅即開始掃貨。隔了多天，Darlie終於在其Facebook和IG宣布將播放姜濤的全新廣告片，代言人身份獲認證，加上品牌同時推出五款姜濤透明閃卡，只要買一枝就送一張，分別於不同超市有不同款，粉絲們立即繼續掃，零晨時份在網上買完，第二朝早再到門市掃貨，只為求盡快得到姜濤的透明閃卡。

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聽過一位姜糖說家裏頓時多了50、60枝牙膏，如此瘋狂落力掃，全因想支持姜濤，讓廣告客戶知道找姜濤代言的產品銷量必有保證，同時也笑言，過往姜濤代言很多昂貴的奢侈品牌未必能人人負擔得起，現在代言牙膏則是人人買得起，所以亦要發揮最大的支持力度去盡力掃，大大力支持邀請姜濤做代言的品牌。

姜糖們行動力超強，且出現過一個小插曲。姜濤與「桃味」產品早已連接一起，姜糖們發現原來Darlie也有推出桃味牙膏，大家四出搜羅，最後發現原來桃味牙膏早於2019年已經出品，且由另一位歌手代言。不過姜糖們愛「桃」深切，依然買得高興。

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一屋都是牙膏怎麼辦？而且Darlie 的姜濤精品還未出完，網絡上早前流出3張新款閃卡和姜濤相架牙刷套裝，未知何時推出，但意味大家稍後仍然要繼續買牙膏牙刷。不過姜糖有愛，之前已有不少粉絲提出，買落太多牙膏幾年都用不完，故會把牙膏送出，或捐給慈善團體。

另一方面，雖然 Darlie 以「唧牙膏式」推出姜濤宣傳精品，不過粉絲們挺受落，就以超市買一枝牙膏送一張閃卡為例，他們覺得至少不是盲卡，可以確保買到的都是自己想要的閃卡。而且Darlie亦考慮到粉絲愛打卡，在推出閃卡的同時，也在指定超市放置1:1的姜濤人型紙牌，讓大家儲閃卡之餘都可以打卡。有趣的是，姜濤的高度向來令不少粉絲感好奇，所以更有粉絲帶備軟尺到超市幫姜濤度高，再於網上分享，惹得大家發笑。

當然，粉絲也有所求，他們最希望 Darlie 可以推出印有姜濤肖象的產品，好讓他們可以有更多收藏；而另一個最多人提出的訴求，就是希望能擁有姜濤的人型紙牌，建議公司可在宣傳推廣結束後，把紙牌用作抽獎，讓更多粉絲可以擁有。的確，很多人希望擁有姜濤的紙牌，希望Darlie能聽到他們的訴求，而有些人則不惜冒險竟然偷走了放在超市的紙牌，故網上也有流傳一張照片，是超市以塑膠帶綁着紙牌的腳根，為免被偷走。

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事實上，外界對於姜濤代言Darlie其實頗驚喜，而且留意到當還未公布姜濤成為代言人之前，Darlie IＧ的Follower 大概是200多人，但自超市出現了姜濤紙牌之後，人數至今急增10幾倍。另一方面，可以看到Darlie IG排版非常有心思，都被姜糖大讚，笑言公司跟姜濤一樣頗低調，但會突然予人一大驚喜。隨着姜濤的廣告片播出，因內容是圍繞着姜濤的成長故事，粉絲們看得份外投入，Darlie 成功俘虜姜糖歡心。

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當然，Darlie也很識做，且看得出很錫姜濤這位代言人。因為公司租用了Sogo外牆大螢幕播放廣告片，也選擇在姜濤生日前一天，4月29日起播放，還有巴士站廣告，令姜糖們喜出望外，笑言在姜濤生日當天，銅鑼灣處處都是姜濤的踪影，是名符其實的變成「姜濤灣」了。的確，雖然姜濤跟Darlie 只是首是合作，不過從細節中可以感受到Darlie對姜濤的愛錫。

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順帶一提，除了Darlie在Sogo外牆大螢幕播放廣告，匯豐現時亦於尖沙咀碼頭的廣告大屏幕播放姜濤代言的廣告，同樣吸引了大批粉絲打卡留念。可見姜濤深得廣告商和粉絲愛錫，難怪他一直說會用好的作品來報答大家，而姜濤亦選擇了在生日當天推出第10首新歌《作品的說話》，跟他之前提到歌曲是跟世界和平有關，新歌推出粉絲Like爆，更在不足2日已突破200萬點擊。

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記者：張以正