中美利差倒掛 朱民籲無需過份擔憂 中國貨幣政策空間仍多

前國際貨幣基金組織副總裁、北京清華大學國家金融研究院院長朱民出席博鰲亞洲論壇時表示，在美國聯儲局啟動收緊政策的背景下，全球加息潮啟幕，中國貨幣政策不升反降，中美利差倒掛的問題，備受關注。他認為大家無需過多擔憂，因此為中國利率市場化可能出現的正常現像，中國的貨幣政策空間還有很多。

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朱民續指，中國現在的存款準備金率加權平均在8％左右，利率水平經過數次調整，現在還是4.5％，所以利率水平還是有很大空間。與此同時，中國還有其他的工具箱。

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記者：張以正