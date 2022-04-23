野村：美聯儲局將於6、7月分別加息75個基點

美國加息周期正式啟動，美國聯儲局主席鮑威爾此前預告５月加息半厘，不過外界有些更進取的預測，聖路易聯儲銀行行長布拉德曾指，聯儲局需要迅速採取行動，不排除一次過加息75個基點。野村則預測聯儲局在下月會加息半厘後，將於6月和7月分別再加息75個基點。



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野村全球市場研究主管Rob Subbaraman解釋，其美國團隊改變了對聯儲局加

息幅度的看法。同時該行預計聯儲局將在7月至明年5月的6次議息會議，再分別每次加息25個基點，令利率最終達到3.75%至4%。

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記者：張以正