【新股IPO】美麗田園醫療遞交來港上市申請

內地最大日常面部及身體護理服務供應商美麗田園醫療健康產業向港交所遞交上市申請，摩根士丹利、海通國際以及華泰國際為聯席保薦人。

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美麗田園醫療於1993年成立，目前旗下合共有4個品牌，包括美麗田園、貝黎詩、秀可兒以及研源醫療，提供包括日常面部及身體護理服務、能量儀器與注射服務以及抗衰醫學服務等。

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根據初步招股文件顯示，美麗田園醫療去年全年收入達17.8億元人民幣，按年增長18.5%，毛利率為46.8%，較2020年同期增長0.2個百分點，股東應佔溢利按年增28.2%至1.93億元人民幣。

截至去年底，美麗田園醫療合共由177家直營門店，當中87家門店位於一線城市，70家門店位於新一線城市。此外，公司的門店網絡還包含160家由加盟商經營的門店。

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記者：張以正