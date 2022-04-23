【新股IPO】眾安智慧生活已通過上市聆訊　

由眾安集團（00672）分拆上市的眾安智慧生活服務通過上市聆訊，招商證券國際及中泰國際為聯席保薦人。是次上市集資將用於收購或投資專注於中國住宅或非住宅物業的中小型物業管理公司、投資升級協助社區管理的軟硬件，以及豐富社區增值服務的服務組合、規模及效率。

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眾安智慧生活自1998年成立，主要在浙江省以及長江珠三角地區提供綜合物業管理服務。截至去年底，眾安智慧生活合共有108個合約項目，總合約建築面積約1710萬平方米，涵蓋內地7個省份及17個城市；管理項目達74個，在管總建築面積約1180萬平方米，涵蓋兩個省份以及6個城市。

資料顯示，眾安智慧生活去年股東應佔溢利達3899.1萬元人民幣，按年增長6.7%，期內收入達2.96億元人民幣，按年增28.2%。

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記者：張以正