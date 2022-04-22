【港鐵 66】 港鐵指去年車務營運蝕逾45億元 高鐵「零客量」、通關日期未明 財務面臨很大挑戰

港鐵公司（00066）宣布今年凍結票價，已連續3年不加價。香港客運服務總監楊美珍在立法會一個委員會上表示，去年車務營運錄得虧蝕逾45億元，計及非票務收入仍處於虧蝕，而今年在疫情衝擊下，2月下旬至3月的客量曾急跌超過一半，情況是疫情以來最嚴重，而且通關日期未明，高鐵屬「零客量」，財務面臨挑戰。

她提到，本周作出最新一輪車務調整，繁忙時段絕大部分綫路行車安排，已回復至疫情前水平。

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根據機制，港鐵目前累積了3.35%的延後加幅。運輸及房屋局副秘書長黃珮玟表示，當港鐵票價調整機制檢討開始後，會聆聽各方意見，將研究延後加幅安排，希望取得平衡，顧及市民負擔能力以及港鐵財務

持續性。她強調，現有票價調整機制有市民負擔能力指數，過去亦有數次以該指數削減票價加幅。

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記者：郭秀慧