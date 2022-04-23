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騰訊網易公佈「五一」未成年人打機時間表 每日限玩1小時

股樓投資 20:31 2022/04/23

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五一假期將至，騰訊（00700）與網易（09999）等遊戲公司近日紛紛發公告，明確未成年人在五一期間的限玩日曆。根據內地媒體報導，國家新聞出版署要求結合國務院辦公廳規定，2022年勞動節假期期間和前後，網易遊戲對未成年人遊戲時間的限制如下， 4月29日（週五）、4月30日至5月4日（五一假期）、5月6日（週五）、5月8日（周日）每日的20時至21時之間，未成年人可登錄遊戲。其餘工作日，以及調休上班的4月24日（周日）和5月7日（週六），均為禁玩時段。

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據了解，去年8月國家新聞出版署下發《關於進一步嚴格管理 切實防止未成年人沉迷網路遊戲的通知》，要求嚴格限制向未成年人提供網路遊戲服務的時間，不得以任何形式向未實名註冊和登錄的使用者提供遊戲服務。嚴格限制向未成年人提供網路遊戲服務的時間。

同場加映：【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

 

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記者：張以正

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