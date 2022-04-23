【本港經濟】港大預測香港首季GDP按年跌2.9%　二季度失業率有望回落至4.4%

受疫情拖累，本港經濟受創。香港大學香港經濟及商業策略研究所亞太經濟合作研究項目發表宏觀經濟預測，指由於早前疫情嚴峻，預計今年第一季實質GDP較去年同期下跌2.9%，但隨着社交距離措施放寬，料香港第二季GDP可恢復按年增長0.9%，同時預計香港經濟全年增長約1.6%至2.6%，較去年全年增6.4%明顯減慢。

【姜濤生日】姜糖舉辦「22+1=Keung To 慈善限定店」明日開幕 設11個必影打卡位【見下頁】

【第二季部署】光大證券料穩增長政策推動港股復甦 重點推薦組合包括8股【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

在各經濟活動分類中，港大預計首季表現最差的是私人消費開支和投資總額，分別按年倒退4.8%和8.3%，政府消費開支則保持按年增長3%。港大指本季度經濟預測私人消費開支可恢復按年增長1.8%，政府消費開支繼續按年增長3%，投資總額按年倒退4.7%，較首季改善，惟本港第二季貨品、服務進出口會較首季惡化，當中服務輸入會由首季跌1.8%，擴大至次季跌5.4%。

同場加映：【溫股知新】虎年暫時仲係苦 剖析基建消費股

至於失業率方面，港府本周公布今年1月至3月香港失業率為5%，較上月公布數字增加0.5百分點。港大預計，在經濟前景轉佳，第二季失業率有望回落至4.4%，與去年第三季末的4.5%相若，但仍高於去年底的3.9%。通脹方面，港大預計，第二季綜合消費物價指數為1.6%，與去年全年看齊。

同場加映：【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正