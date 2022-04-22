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【天價拍賣】第40屆徠茲相機拍賣會6月舉行 徠卡0系列原型機估價達300萬歐元

理財智慧 21:00 2022/04/22

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國際知名的「徠茲相機拍賣會」即將踏入第40屆，活動將於6月11日在位於威茲勒徠卡總部的徠茲公園舉行。世上碩果僅存的徠卡0系列原型機，再度成為今年拍賣會的焦點所在。今年的序號105的0系列原型機，基於0系列相機的歷史意義及前機主Oskar Barnack的身分，使得其預估成交價高達200萬至300萬歐元（約1,700萬至2,250萬港元）。

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對熱衷相機史上珍稀藏品的收藏家來說，0系列原型機具有獨特的吸引力。於19世紀20年代中期，在徠茲相機（縮寫為徠卡）投入小批量生產，並以35mm規格成為攝影標準之前，生產了約20部0系列相機。據估計，如今仍存於世的約只有十多部。

令序號105的0系列原型機與眾不同的不僅是因為它極為罕有，還因為其前機主是奧斯卡·巴納克（Oskar Barnack）。奧斯卡·巴納克是35mm攝影的發明者，他的名字也被刻印在該相機的取景器上。巴納克使用這台相機從日常生活中捕捉拍攝主題，汲取技術靈感，並應用於其後續型號的進一步研發。序號105的0系列原型機蘊含的歷史意義，加上其著名的前機主，使它的預估成交價高達200萬至300萬歐元，起拍價為100萬歐元。作為參考，世界上迄今最昂貴的相機——序號122的0系列，在2018年第32屆徠茲相機拍賣會上以240萬歐元的價格成交。

在本屆拍賣會中，序號105的徠卡0 系列相機，毋疑是眾多引人注目的拍賣品中最大的亮點。是次拍賣所得的部分收益不僅將捐贈予奧地利的慈善機構，還將首度捐贈給德國的慈善機構。為慶祝徠茲相機拍賣會的周年紀念日，一套獨特的相機套裝亦將被拍賣，其收益將用作慈善用途。

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該相機套裝是徠卡相機公司與徠茲相機拍賣會合作的特別產品，當中包括一部徠卡MP菲林相機，序號5630769，配備徠卡Elmar-M1:2.8/50鏡頭，序號3739015。該相機的外飾金屬部件電鍍了一層真金，頂蓋亦取消了傳統鐫刻，而相機的序號則印刻於過片器的下側，標誌著這部徠卡MP相機的獨特身份。配備的黑色徠卡Elmar-M1:2.8/50鏡頭為這部徠卡MP度身訂做，於威茲勒的徠卡相機公司直接進行改版。不同於常規的白色鐫刻，這款鏡頭採用金色鐫刻，與機身顏色相得益彰。

「徠茲相機拍賣會」是國際領先的經典和中古相機及攝影器材拍賣行之一，現仍屹立於國際舞臺。1923年生產的徠卡0系列原型機在2018年拍賣會上引起極大轟動，成為當年拍賣會的一大亮點。這部相機刷新了以240萬歐元成交的紀錄，至今仍它保持著相機拍賣的最高價成交紀錄。

本次拍賣會將於6月11日舉行，有意競投的人士可於官方網頁參與即時競投，同時大會亦接受以書面投遞或電話方式競投。整個拍賣會將於維也納的布裡斯托酒店、www.leitz-auction.comwww.liveauctioneers.com上進行現場直播。

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責任編輯：嚴浩文

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