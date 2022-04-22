【招商銀行 3968】 招行原行長田惠宇證實受查 涉嚴重違紀違法

據中央紀委國家監委網站資料顯示，招商銀行（03968）原黨委書記、行長田惠宇涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。其後招行亦發公告證實消息。招行自周一（18日）公布將田惠宇免職後，股價連跌2日，累跌近16%，其後連彈2日，一周計仍跌12.9%。

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較早前有內媒報道，曾任中國國家副主席王岐山秘書的田惠宇，傳被帶走調查，而周一招行發公告指田惠宇已離職，但未有解釋原因。當時曾有消息指，田惠宇或被聘任為招商局金融事業群/平台執行委員會副主任（常務）、招商局金融集團有限公司副董事長（集團總經理助理級）。

【招商銀行 3968】 招行行長田惠宇突遭免職 僅指「另有任用」 股價急瀉逾一成【見下頁】

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記者：郭秀慧