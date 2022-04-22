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【二手樓價】美孚新邨本月暫錄3宗蝕讓　兩房戶急減逾百萬698萬成交　業主4年蝕30萬

股樓投資 20:32 2022/04/22

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疫情放緩，樓市急速回暖，但仍有業主降價賣檈，蝕讓離場。美聯物業吳志輝表示，美孚新邨本月錄得第3宗業主蝕讓成交，兩房戶累減120萬獲承接，成交價698萬元。

成交單位為美孚新邨三期百老匯街49號高層B室，實用面積511平方呎，原則兩房間隔，望內街景。據悉，單位去年7月放盤，原叫價818萬，累積減價120萬，以698萬元成交，減幅約15%，折合實用呎價約13,659元。

據了解，原業主於2018年4月以728萬元購入，持貨4年蝕讓離場。吳志輝補充，美孚新邨 4月份暫錄約42宗成交，交投活躍。

THE HENLEY II一房折實873.8萬起　平均呎價24,333元　恒地︰料日後有25%加價空間【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

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