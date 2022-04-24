【有相睇】勝在夠低水　將軍澳雅裝三房　呎價不用1.2萬

將軍澳樓價高企，但亦有低水之選，其中一個屋苑為怡心園，近期一伙低層3房單位易手，實用呎價僅11,821元。中原地產伍錦基表示，怡心園5座低層E室，實用面積604平方呎，望內園、樓景為主，本月放盤，起初叫價720萬元，終減價6萬元，以714萬元易手，實用呎價約11,821元。

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從代理提供的相片可見，單位裝修簇新，可即買即住。值得留意的是，怡心園並非私人發展項目，由房協興建，於1999開始入伙，建有5座，提供1,526個單位，實用面積約466至656平方呎。

資料顯示，原業主於2012年3月以323萬元購入上址，於2017年以660萬元內部轉讓。談到近期市況，伍錦基表示，怡心園本月暫錄10宗成交，超過上月6宗，而本月平均成交呎價為12,220元，略低上月的12,431元。

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