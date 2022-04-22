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【美國加息】鮑威爾：抑制通脹十分重要　下月可能加息半厘　

環球政經 20:18 2022/04/22

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聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）周四（21日）表示，聯儲局可能在下月初的議息會議上加息0.5厘，並表示此後可能需要進行類似的加息以降低通脹。

同場加映：【溫股知新】虎年暫時仲係苦 剖析基建消費股

鮑威爾週國際貨幣基金組織（IMF）會議稱，抑制通脹十分重要，他指出，「沒有價格穩定，經濟就無法運轉。」所以採取比聯儲局上次加息更快的行動是合適的，表示將會在5月會議上討論是否加息0.5厘。

在美鮑威爾暗示可能5 月加息0.5厘之後，美國5年期國債孳息率周五（22日）突破3厘，是2018年11月以來首次。至於10年期美國國債孳息率則漲1.5個基點至2.9厘。

【延伸閱讀】光大證券料穩增長政策推動港股復甦 重點推薦組合包括8股　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

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議息 鮑威爾 貨幣政策 國際貨幣基金組織 加息 美國聯儲局

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