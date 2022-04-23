瑞士寶盛鄧啟志：第二季恒指反攻目標23500

港股走勢持續反覆，瑞士寶盛私人銀行香港區研究部主管鄧啟志認為，港股目前正處於緩慢修復期，後市難出現V形反彈，短期大市主要受內地經濟、美國加息及縮表影響。倘若內地加快刺激政策出台，再配合市場氣氛轉積極，第二季目標有望升至23500點。

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盡管近期市況仍然反覆，但恒指未見如上月大起大落的情況，市場估計大市短期已見底，並會保持窄幅上落市格局。本周恒指先升後回，周五收市報21872點，一周累跌167點，惟成交額亦縮減，周五成交僅1031億元。瑞士寶盛私人銀行香港區研究部主管鄧啟志認為，第二季是一個緩慢的修復行情，且該行判斷3月中恒指低位18200點已經見底，「市場在底部開始修復上來，不過修復的速度可能會比較慢，這會取決於內地的刺激政策出台情況，因為由去年12月開始，中央政治局的政策方向轉變了之後，過去4個月的實質刺激不論是放水、基建抑或財政刺激都不算特別進取，對於市況不算有好大支持，所以如果修復行情要加速的話，其實是好需要內地政策加速，才會有比較好的上升空間，我們認為第二季度可以先看一看恒指能否上到23000點。」

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對於以上觀點，鄧啟志進一步解釋，可分為本地及外圍兩個因素「首先本地因素就是內地政策上的支持，我認為如果從一個時間點去看，4月第二個星期左右，亦即是我們會開始見到一些經濟數據陸續公布的時候，這一個時間點相當重要，3月因為疫情關係內地有頗多封城措施，會令到3月經濟數據偏向疲弱，從而會令到市場憧憬，究竟會否讓中央政府不論在財政政策或者貨幣政策上，會有一個比較進取的支持，所以這個時間會是其中一個關鍵。另外，就是外圍因素，我仍然認為美國聯儲局加息的影響都會在第二季反映，雖然4月沒有聯儲局議息會議，但5月和6月都有議息會議，5月份市場會很關注究竟是否真的如現在市場預期加息50個點子，這是第一點。」

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「其次，就是美國縮表的態度，可留意上一次3月聯儲局議息會議，美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）給予的指引其實預留了好多空間，他並沒有清楚說明究竟縮表措施是會怎樣進行，只是暗示可能好快就會縮表，現在市場解讀是大概5月進行，但其實如何縮表，都會頗影響市場，特別是債息利率，進而影響到外圍股市，當然外圍股市如果有波動的話，都會影響到香港市場，所以個縮表方式我覺得會去到第二季中段，亦即是5月前後，市場就會開始比較關注。」以上兩點是鄧啟志認為主要影響到第二季港股走勢的因素，反之俄烏局勢他覺得除非會有些很大的超預期情況出現，否則俄烏局勢對股市的影響應該會慢慢減少。

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話說回頭，既然鄧啟志說3月港股已經見底，到底有何理據支持？他表示，首先從估值方面已經去到歷史水平，「如果看中港股市個PE大概是10倍，其實歷史水平都是9倍、10倍，基本上是一些見底的水平。第二，如果從基本面分析的話，第一季是比較混亂些，因為今年很多企業的業績的確不是特別理想，有好多甚至被下調盈利預測，同一時間，當時還有美國中概股退市風險因素出現了，大家都處於恐慌之中，不過最近市場對退市風險的擔心，已因政策的發展而有所放緩；此外市場還擔心經濟仍然好差，但是又見不到一個大規模的刺激，所以其實在3月底，市場基本上是一個好差好差的宏觀情況，而從價格上已經反映了預期，悲觀預期已經好足夠，亦即是說當個市場足夠悲觀，而反映幾乎所有悲觀因素的時候，我們認為個市場就應該不再跌下去。」

不過，盡管預期港股已經見底，鄧啟志卻強調之後出現V形反彈的機會非常之低，「因為我們應該不會見到內地的政策會有一個180度的轉變，雖然國務院副總理劉鶴的說話是非常正面，但是我相信市場都會看個實際行動多於說話，而實際行動我們現在還未見到有一個好明顯的改變，所以這個反彈應該是趨向緩慢。」

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記者：張以正