【人幣前景】花旗料人民幣下試6.58 長綫仍穩守6.4

▲ 美元呈强加上內地爆疫，累人民幣滙價今年轉升為跌。

人民幣滙價近期急跌，今天（22日）反映離外市場的離岸價（CNH），失守6.5重要心理關口，乍現6.54的約9個月低位。雖然外資行爭相下調人民幣預測，但花旗暫仍維持人民幣3個月至1年內穩守6.4至6.5區間，但相信短期或下試6.5876低位。

花旗銀行投資策略及財富管理策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，美元兌人民幣形成雙底，下一個阻力位料為6.5287，若失守，料試6.5876。

廖嘉豪認為，中國的外滙基本面也支持這一走勢，CFETS指數已經走低，原因是預期內地貿易差額將收縮，雖然3月份的貿易數據確實顯示貿易順差仍穩固，但這似乎更多來自進口下滑，而非出口上升。

新加坡銀行年底看6.65

不過，廖嘉豪補充，今年經常帳戶順差仍有望達到GDP的1.6%，遂維持人民幣3個月、半年至1年內，基本穩定在6.4至6.5區間。

另一方面，外資行爭相下調人民幣預測。新加坡銀行料人民幣拾級而下，料3個月見6.55，半年後再跌至6.6，年底目標為6.65。法巴估計第二季人民幣料為6.6，第三季為6.7，年底目標為6.6。瑞銀亦把今年中預測由6.4調低至6.55，年底為6.5。

在岸價（CNY）今天在亞洲收盤報6.4875。

論及港滙，廖嘉豪預期，港元滙價3個月內預測為7.83，6至12個月為7.8。而反映銀行資金成本的3個月港元拆息，預期第二季末為0.7厘，年底或升至0.8厘；而今早拆息報0.52。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源