【消費情報】健身室重開adidas推最高7折優惠 adiCLUB會員消費滿1,500元有禮物

隨著第一輪消費券派發，部分防疫措施亦已放寬，各類運動處所及健身室重開，吸引不少市民重投運動懷抱。adidas亦趁此機會，由即日起至5月9日，於旗下店舖及網店推出購物優惠。全線專門店均接受AlipayHK、八達通、Tap & Go或WeChat Pay電子支付方式，方便市民利用消費券盡情購物。

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顧客由即日起至5月9日推出購物優惠，於指定adidas店鋪及adidas香港官方網上商店購買指定正價貨品，即享兩件8折、3件或以上7折優惠，當中包括多款男女子及童裝經典服飾鞋履。此外，由5月上旬開始，adiCLUB會員於指定adidas店舖單次消費滿1,500元，即可獲贈座檯式LED燈記事板乙個，專享會員獨家額外禮遇，具體日期請留意adidas HK會員限定官方資訊。

adidas精選了4大優惠產品及運動裝備系列，讓大家重拾運動節奏：

Terrex系列

無懼戶外天氣變化，讓你盡情探索，享受登山的每一刻

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鍛鍊裝備

無論在家還是運動場與健身室，穿上adidas全新裝備，由內到外保持最佳狀態。

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IMAGINE YOUR WORLD

最新獨家adidas LEGO® Play系列，發掘玩樂之力量。

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經典之選

永不過時的經典單品，輕鬆配搭時尚造型。

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責任編輯：嚴浩文