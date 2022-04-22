【入境放寬】適度調整「熔斷機制」 於機場「檢測待行」額外加入快測 下月起容許非香港居民入境香港

因應疫情逐漸回落，政府今日（22日）公布，由下月1日凌晨零時起容許非香港居民從海外地區入境香港，適度調整個別航線「熔斷機制」，並將於機場「檢測待行」中額外加入快速抗原測試。

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政府在風險可控的前提下，將由5月1日起，容許過去14天曾在海外地區逗留的非香港居民，按與香港居民相同的登機、檢疫及檢測安排來港。相關人士必須符合所有嚴謹的入境檢測及檢疫要求，包括完成疫苗接種、起飛前接受核酸檢測取得陰性結果及預訂指定檢疫酒店，在抵港後接受「檢測待行」並由指定車輛轉送往指定檢疫酒店接受強制檢疫，期間並接受多次檢測。

政府跨部門督導委員會暨指揮中心表示，由4月1日至今每天的抵港乘客人數因政府撤銷9個海外地區的「禁飛令」後有所增加，由今年一月至三月的平均每天少於300名抵港乘客，增加至四月一日以來平均每天約1200百名抵港乘客，但輸入個案比率不升反跌，由今年1月至3月的約3%，下降至4月1日以來的約1%。考慮到本港疫情發展和應對疫情能力等公共衞生因素，並平衡市民大眾及社會各界對恢復社交經濟活動的期望，在維持現有「外防輸入」措施的基本要求和風險可控的前提下，認為有空間可以適度調整相關措施。

航班「熔斷機制」為控制入境流量的措施之一，以避免短時間內從個別較高風險地區輸入大量個案，因此在「外防輸入」的防疫策略下仍有需要維持。然而經檢視最新入境航班、乘客及輸入個案數據，並留意到全球各地疫情主要由Omicron變異病毒株引致，與香港有密切往來的海外地區疫情水平大致呈下降趨勢並且相差不大，而整體入境人流及輸入風險現以指定檢疫酒店數目控制，政府認為可就相關觸發指標作適度調整。由5月1日起，如同一班抵港民航客機上出現以下條件，相關航空公司從同一地點抵港的民航客機航線將被禁止着陸香港5天：

（i）有5名或以上的乘客，或全機乘客總數的5%或以上乘客（以較高者為準）經抵港檢測而確診 （ii）有3名或以上的乘客經抵港檢測而確診及該航班容許一名或以上未能符合《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）下指明條件的乘客登機來港

而現時所有經香港國際機場抵港的人士，均須於抵港時在設於機場的臨時樣本採集中心按「檢測待行」安排進行聚合酶連鎖反應（PCR）核酸檢測，確認PCR核酸檢測陰性結果後，方可由指定車輛轉送往指定檢疫酒店接受強制檢疫。經優化安排後，抵港乘客接受專人採樣作PCR核酸檢測時，將同時採樣進行快速抗原測試。政府有關部門正就落實上述「檢測待行」安排加入額外快速抗原測試作所需準備，預計在五月初實施。

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責任編輯：羅浩濂