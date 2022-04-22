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【新股IPO】知乎2390首日掛牌潛水逾23% 收市報24.5元 一手帳面蝕756元

股樓投資 19:28 2022/04/22

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內地最大在線答問平台知乎（02390）今日首掛牌股價表現欠佳，低開22%報24.95元，曾高見26.1元，最低見23.45元；收市報24.5元，較招股價32.06元，跌23.6%；全日成交406萬股，涉資1億元；以每手100股計，一手帳面蝕756元。

【姜濤生日】姜糖舉辦「22+1=Keung To 慈善限定店」明日開幕 設11個必影打卡位【見下頁】

同場加映：【溫股知新】虎年暫時仲係苦 剖析基建消費股

知乎首日掛牌，美國證交會（SEC）即把包括知乎在內的17隻中概股納入預定除牌名單贈慶，對此，知乎回應指會密切關注其進展，但公司已完成在香港的雙重主要上市，料事件影響有限。

【第二季部署】光大證券料穩增長政策推動港股復甦 重點推薦組合包括8股【見下頁】

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知乎是次來港作雙重上市合共發售2600萬股A類普通股（全部來自早期投資者的售股），其中10%公開發售獲約1倍認購，人人有份，最終定價每股32.06元（較招股時指不高於每股51.8元折讓38%），全球發售所得款項淨額約7.92億元，公司將不會獲得任何所得款項淨額。瑞信、摩通、中金及招銀國際為上市聯席保薦人分別為。

上市後，騰訊（00700）將持有知乎12.02%股權。

同場加映：【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

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記者：張以正

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知乎－W（02390） IPO 港股

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