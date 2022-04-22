【綠色生活】星巴克推出Starbucks®×LINE FRIENDS系列商品 即日起於全線港澳分店發售

適逢「地球月」，星巴克與人氣角色品牌 LINE FRIENDS 再度聯乘，於亞洲推出Starbucks®×LINE FRIENDS系列。五款限量商品包括杯具、環保袋及小飾物，設計均以品牌經典角色 BROWN 為主角，藉著 Earth Month 喚醒大眾的環保意識，回饋地球。

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系列中的三款不鏽鋼隨行杯及水樽同樣出自隨行杯具品牌MiiR，採用 3D 雙層真空結構。而限定環保提袋則使用 Tyvek®布料，輕巧耐用設計以大地色系為 主，手挽印有星巴克字樣，配上品牌的經典深綠色，是永續時尚穿搭的必備單品。同時，Starbucks®×LINE FRIENDS限定公仔鑰匙扣上的 BROWN 毛公仔尺寸約有手掌般大，加上迷你地球裝飾，設計精美，極具收藏價值。

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Starbucks® X LINE FRIENDS系列將於4 月 22 日， Earth Day（世界地球日）於全線香港及澳門星巴克分店登場，限量發售，售完即止。

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記者：鄭日棱