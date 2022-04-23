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普京大女傳遭父禁足 因想同男友出國旅行不再返俄

環球社會熱點 10:05 2022/04/23

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俄羅斯對烏克蘭開戰後，美國及澳洲等多國制裁俄羅斯總統普京及其兩名女兒。英媒引述消息指普京大女打算與男友到與俄友好的國家旅行，並不再返俄羅斯，而遭到父親普京禁足。

【Meta】COO疑施壓英小報 阻刊登時任男友醜聞 【下一頁】

英媒《每日郵報》引述General SVR Telegram報道，普京（Vladimir Putin）大女Maria Vorontsova，本身打算下周與男友飛往與俄友好的國家享受熱帶海灘度假旅行，慶祝她的37歲生日。

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有指Maria與男友不打算返回俄羅斯，而普京斷然拒絕女兒出國的要求，更隨即加強Maria身邊的保安規格。

Maria與荷蘭籍商人Jorrit Faassen在2008年結婚，於Maria婚後也育有1名兒子，現年8歲。不過今年有報道指，這對夫婦已經離婚。

【尊尼狄普誹謗案】Johnny Depp被揭曾揚言燒死前妻 涉酗酒及濫藥 【下一頁】

她是俄羅斯衛生部國家內分泌醫學研究中心首席研究員，也是研究侏儒症專家。英媒指Maria目前的男友為33歲的Yevgeny Nagorny，兩人2019年曾結伴出席朋友於意大利舉行的婚禮。

Yevgeny Nagorny與Maria相戀後，更找到一份年薪達9萬英鎊（約91萬港元）的工作，並獲安排入住3房全套房連私人露台、保安嚴密的豪宅。

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責任編輯：鄭錦玲

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