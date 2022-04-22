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【教車師傅】私人駕駛教師執照下周五起接受申請 名額總共57位

理財智慧 19:42 2022/04/22

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運輸署今日（四月二十二日）邀請合資格人士申請第一組別（私家車及輕型貨車）私人駕駛教師執照（指明人士配額），發出的執照數目為57個，申請期為四月二十九日至五月十七日。

【全球首富】Elon Musk已獲465億美元融資　並成立新公司為收購Twitter鋪路【下一頁

【溫股知新】虎年暫時仲係苦 剖析基建消費股

運輸署提醒申請人須在指定申請日期內遞交申請，否則申請將不獲處理。運輸署會發出申請書覆函，通知申請人已收到其申請。若申請數目超出擬發出的57個第一組別私人駕駛教師執照（指明人士配額）的數目，運輸署將會以抽籤方式決定處理有關申請的次序，並按抽籤序號正式核實申請人的資格。符合資格的申請人會按抽籤序號被邀請參加駕駛教師考試。至於不符合資格的申請人，會獲發不符合資格通知書。有關抽籤日期及詳情將另行公布。

申請條件：

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申請方法：

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【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

運輸署強調，獲編配抽籤序號並不代表申請人已符合有關駕駛教師執照的申請資格及可參加駕駛教師考試。此外，有關考試將於擬發出第一組別私人駕駛教師執照（指明人士配額）的數額已滿後停止，而並未獲邀應考的申請人的申請亦會作廢。

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記者：鄭日棱

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運輸 運輸署

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